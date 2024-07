Conduite de la Transition : les Burkinabè du Niger saluent l’engagement du capitaine Ibrahim Traoré

Présent dans la capitale nigérienne pour le premier sommet des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a eu, le vendredi 5 juillet 2024, des échanges directs avec les Burkinabè vivant au Niger.

La communauté burkinabè vivant au Niger s’est fortement mobilisée pour cette rencontre avec le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi, au cours des échanges, les participants ont félicité le chef de l’Etat pour l’œuvre de reconquête de l’intégrité du pays en cours. Ils ont, en effet, salué les victoires acquises sur le front de la lutte contre le terrorisme. Au regard des actions de développement endogène initiées pour la relance économique de leur mère patrie, les Burkinabè vivant au Niger ont félicité le capitaine et son gouvernement.

« Vous êtes le retour significatif de Thomas Sankara (…) et vous allez finir cette œuvre entamée pour la libération du Burkina Faso et de l’Afrique », a déclaré Emmanuel Darankoum. Affichant sa disponibilité à apporter son soutien au Burkina son pays dans son combat actuel, M. Darankoum a ajouté : « Monsieur le président, n’ayez pas peur. Nous avons toutes les compétences pour vous accompagner ». Les Burkinabè vivant au Niger ont, par ailleurs, posé des préoccupations au président du Faso. Il s’agit entre autres du retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso, de la sécurisation des routes reliant les deux pays et l’insertion socioprofessionnelle des étudiants. Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est dit honoré par cette mobilisation de ses compatriotes du Niger. Ce faisant, il a réaffirmé son engagement à relever les défis qui se présentent à lui. Il a rappelé sa vision et les missions de la Transition, dont l’aboutissement est l’indépendance réelle du Burkina Faso, des pays membres de l’AES et partant, de l’Afrique. « Nous avons pris un itinéraire et nous avançons. C’est maintenant l’indépendance réelle, la bataille ne fait que commencer », a-t-il souligné. Cette bataille se mène au plan diplomatique, économique, communicationnel, culturel, politique. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, le Président Ibrahim Traoré a éclairé les lanternes de ses concitoyens vivant au Niger, levant le voile sur l’intention manifeste de certains médias au service de l’ennemi qui travestissent très souvent les informations. Selon le chef de l’Etat, le Burkina dispose d’assez de ressources naturelles pour impulser son développement. Il prône un développement endogène dont la richesse est partagée entre les filles et fils du pays. Cela passe également par la valorisation de l’expertise nationale. Au cours de cette rencontre, la communauté burkinabè du Niger a remis un cadeau au chef de l’Etat en guise de reconnaissance pour ses efforts.

Direction de la Communication

de la Présidence du Faso