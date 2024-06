En marge de la 112e conférence internationale du Travail, le

ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, monsieur Bassolma Bazié s’est entretenu ce mardi 11 juin 2024 à Genève (Suisse) avec le ministre qatari du Travail, Ali Ben Samikh Al-Marri, ainsi qu’avec Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, directrice régionale Afrique du Bureau international du travail (BIT).

Avec le ministre qatari, le ministre d’Etat Bassolma Bazié a passé en revue la coopération entre les deux pays dans le domaine du travail et de la protection sociale, notamment en matière d’assurance maladie universelle.

Les deux ministres ont aussi échangé sur la possibilité de négocier et conclure très rapidement un projet d’accord soumis par la partie qatarie et relatif à la règlementation de l’emploi des travailleurs burkinabè vivant au Qatar.

Cet accord avait été sur la table de leurs échanges lors de la 4e session de la conférence islamique des ministres du travail des pays membres de l’OCI, tenue à Baku en République d’Azerbaïdjan le 23 novembre 2023.

Le ministre qatari du Travail, Ali Ben Samikh Al-Marri, et le ministre Bassolma Bazié ont saisi l’opportunité de cette audience pour marquer leurs intérêts réciproques à intensifier les relations de coopération entre les deux pays plus spécifiquement celle concernant les deux ministères respectifs.

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a invité son homologue qatari à effectuer le déplacement au Burkina Faso pour une visite d’amitié et de travail en vue du renforcement de l’axe Ouagadougou/Doha. Avec la directrice régionale Afrique du BIT, le ministre d’Etat a échangé sur l’élaboration du projet de programme de promotion du dialogue social et son plan d’action opérationnel, la formation des nouveaux membres de la Commission consultative relative aux normes du travail (CCNT) ainsi que des membres de la Commission consultative du travail (CCT) et le renforcement des capacités des agents chargés du reporting.

La réalisation des études de conformité de la législation nationale avec les conventions 102, 155 et 190, le soutien au processus des élections professionnelles et la formation des acteurs de l’administration du travail en management ont également constitué une bonne partie des échanges entre le ministre d’Etat et Fanfan Rwanyindo Kayirangwa.

