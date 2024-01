Conseil supérieur de la communication : Idrissa Ouédraogo nommé président

Idrissa Ouédraogo est le nouveau président du Conseil supérieur de la communication (CSC). Dans un décret en date du 25 janvier 2024, Idrissa Ouédraogo a été nommé président du Conseil supérieur de la communication(CSC) par le chef de l’Etat, Ibrahim Traoré. Il remplace à ce poste Abdoulazize Bamogo. Le nouveau président du CSC est né le 29 août 1965 à Grand-Bassam en République de Côte d’Ivoire. Titulaire d’un Master 2 en sciences et techniques de la communication option : « journalisme et publicité », obtenu en 2002 à l’Ecole française des attachés de presse et professionnels de la communication à Abidjan, d’une licence en sciences et techniques de la communication, obtenue en 2000 et d’un Baccalauréat A4, obtenu en 1988. M. Ouédraogo est depuis 2021, expert en communication consultant individuel. Il a aussi occupé de nombreux poste. Directeur général de Guru communication, directeur adjoint de l’Agence Deficom, assistant en communication au projet de promotion des exportations agricoles non traditionnelles de Côte d’Ivoire. Il est chevalier de l’Ordre du mérite. Le nouveau président prêtera serment, aujourd’hui jeudi 1er février 2024.

Donald NIKIEMA