Considération pour des « héroïnes de l’ombre »

Des femmes de la Brigade verte de Ouagadougou ont bénéficié d’une visite surprise, avant le lever du jour, mardi 5 mars 2024. Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est allé les encourager sur leur lieu de travail. A regarder les images diffusées par certains médias et propagées par des réseaux sociaux, l’on pouvait lire la joie sur les visages de ces femmes. Elles n’avaient certainement jamais imaginé recevoir la visite de la plus haute personnalité du pays, surtout à pareille heure. Au regard de ce qu’elles déploient comme effort pour la lutte contre l’insalubrité et partant, le rayonnement environnemental de la capitale burkinabè, ces dames méritent respect et considération. Encore appelées « femmes de Simon » du nom de l’ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, ces dames, avec si peu de moyens, s’échinent à ce que Ouagadougou soit propre, vivable et viable, en débarrassant nos rues des ordures quotidiennes.

En effet, l’apport de la Brigade verte (créée en 1995) consiste pour ses quelques 3 000 membres, entre autres, au balayage par jour d’intervention de plus d’une centaine de voies, le désherbage des accotements de plus de 100 rues bitumées, le désherbage des enceintes de dizaines d’infrastructures communales, le désherbage d’espaces et lieux publics ainsi que la collecte des déchets solides urbains. Outre ces travaux courants réalisés par la Brigade verte, s’ajoute le nettoyage 6 jours sur 7 des voies situées au cœur de la ville. Et dire que le gros de ce boulot hautement considérable se déroule, la nuit ou au petit matin, au moment où beaucoup de Ouagavillois sont encore au lit. Autant dire que c’est une tâche immense qu’elles abattent dans l’ombre. C’est pourquoi le geste du chef de l’Etat à leur endroit est plus que symbolique.

Ces braves dames ont besoin d’encouragements et de considération de ce genre. Au-delà de cet échantillon de femmes de la Brigade verte, le président Traoré a voulu faire passer un message fort. Celui de montrer que ces amazones, en particulier et la femme burkinabè en général, a droit à plus que de la considération. A en croire le compte rendu de la visite inopinée fait par le service de communication de la présidence, les femmes de la Brigade verte ont traduit leur gratitude au président de la Transition et salué les multiples initiatives pour la reconquête du territoire national. La même source précise qu’elles ont sollicité l’accompagnement du capitaine Ibrahim Traoré pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Même si ces dames n’ont pas eu le temps d’énumérer ce qu’elles considèrent comme amélioration de leurs conditions de travail (le compte rendu n’en fait pas cas), l’on peut aisément deviner ce à quoi cela renvoie. Il s’agit de les doter de moyens adéquats de travail et de les protéger des agressions dont certaines sont victimes. En outre, elles méritent un traitement salarial mensuel atteignant au moins le SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) qui se situe de nos jours à 45 000 CFA au Burkina Faso. En plus de cela, il leur faut des formations, des couvertures sociales et sanitaires, etc. A l’issue de sa visite, le chef de l’Etat a déjà fait parler son cœur en leur offrant symboliquement 15 tonnes de vivres. Il reste à espérer que cette attention des plus hautes autorités soit renforcée pour permettre à ces braves femmes de la Brigade verte de s’adonner à cœur joie à leur activité.

Alban KINI