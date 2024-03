Construction d’une centrale nucléaire au Burkina Faso : bientôt la signature de la feuille de route

Le ministre burkinabè en charge de l’énergie, Yacouba Zabré Gouba, va signer bientôt en Sotchi (Russie), avec ROSATOM, la feuille de route de la construction d’une centrale nucléaire dans son pays, a appris l’AIB lundi.

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, à la tête d’une délégation, participe depuis la matinée du lundi 25 mars 2024 à Sotchi en Russie, au Forum international sur l’énergie nucléaire ATOMEXPO 2024, indique son service de communication.

Selon la même source, durant son séjour de deux jours, le ministre va signer avec le directeur général de ROSATOM, Alexey Likhachev, la feuille de route relative à la construction d’une centrale nucléaire au Burkina Faso.

Avant la feuille de route, le Burkina Faso et la Fédérale de Russie ont signé le 13 octobre 2023 à Moscou, un mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques.

Plus tôt en juillet à Moscou, le président burkinabè, Ibrahim Traoré, a dit à son homologue russe, Vladimir Poutine, l’importance pour lui d’avoir si possible dans les plus brefs délais, une centrale nucléaire, à même de couvrir les besoins énergétiques de la sous-région.

Agence d’information du Burkina