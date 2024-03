Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: le chef de l’Etat appelle ses compatriotes à consolider la cohésion sociale

Le Président de la Transition, chef de l’Etat le capitaine Ibrahim Traoré, a pris part, ce lundi 25 mars 2024, au Palais de Koulouba, à la montée des couleurs marquant le lancement officiel des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Adoptées en novembre 2023 par le gouvernement, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne célébrées, le 26 mars et le 2 octobre de chaque année durant 15 jours, se veulent une occasion de renforcement de la conscience patriotique et de promotion de l’engagement citoyen.

Selon le chef de l’Etat, qui s’est adressé aux Burkinabè à l’issue de la cérémonie, les dates du 26 mars et du 2 octobre ont été choisies pour rendre hommage au père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. « On se souvient, le 26 mars 1983, lorsque Thomas Sankara alors Premier ministre de la Haute-Volta prononçait ce discours où il se posait la question de savoir, qui sont les ennemis du peuple », a souligné le capitaine Ibrahim Traoré qui a également évoqué le Discours d’orientation politique (DOP) prononcé par feu Thomas Sankara, le 2 octobre 1983.

« Ces dates ont été choisies pour que durant 15 jours, les Burkinabè puissent d’une part, faire une introspection, et d’autre part, poser des actes patriotiques parce que le combat qu’a mené le capitaine Thomas Sankara est un combat qui devrait permettre au Burkina Faso d’être libre, d’être souverain, d’être respecté, d’être indépendant », a soutenu le président de la Transition.

A cette occasion, le chef de l’Etat a rappelé à la mémoire collective des Burkinabè, les combats menés par le capitaine Thomas Sankara durant la Révolution. Il s’agit entre autres de la bataille du rail, de la lutte pour l’émancipation de la femme, de la lutte pour la préservation de l’environnement et des Efforts populaires d’investissement (EPI) qui ont permis de retenir 5 à 12% des salaires des fonctionnaires pour construire

des infrastructures socio-économiques de base.

« Aujourd’hui, nous poursuivons le même combat, ce combat de la souveraineté et de l’indépendance », a déclaré le chef de l’Etat.

Par conséquent, le capitaine Ibrahim Traoré a souhaité que durant ces Journées, l’engagement des Burkinabè pour leur pays « soit au paroxysme » et que des réflexions soient menées par chaque Burkinabè sur tout acte qu’il pourrait entreprendre pour que le Burkina Faso puisse être un pays indépendant, libre, souverain et respecté.

« C’est aussi le moment de pouvoir s’acquitter de ses devoirs, de payer ses impôts, de pouvoir participer activement à la vie citoyenne », a indiqué le Président Ibrahim Traoré.

Selon le capitaine Ibrahim Traoré, à travers ces Journées, il s’agit également de rendre hommage à toutes les Forces combattantes (FDS, VDP) qui tous les jours, prouvent leur patriotisme au front en défendant nos terres.

