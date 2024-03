Lancement des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) : Message du chef de l’Etat

Je voudrais d’emblée saluer votre mobilisation à la présente cérémonie de montée des couleurs marquant également le lancement officiel de la première édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Chers compatriotes,

Le Gouvernement a institué ces Journées en vue de consolider les bases de la Nation burkinabè, raffermir la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Elles se tiennent les 26 mars et 02 octobre de chaque année pendant quinze jours.

Le choix de la première date fait référence à l’engagement politique de notre héros de la nation, le Président Thomas Sankara, alors Premier ministre, lorsqu’il prononça l’un de ses discours historiques, « Qui sont les ennemis du peuple? », le 26 mars 1983. Quant à la deuxième, le 2 octobre 1983, c’est le jour où il prononça le Discours d’orientation politique (DOP) de la Révolution démocratique et populaire.

Cette période nous rappelle de nombreux acquis en termes d’exemples d’engagement patriotique. A titre illustratif, je cite « la bataille du rail, la promotion de la consommation des produits locaux, l’émancipation de la femme, les travaux d’intérêt commun, les opérations manamana, l’Effort populaire d’investissement (EPI 86) » pour lequel les agents publics ont cédé 05 à 12% de leur salaire pour permettre à l’Etat de construire des centres de santé, des écoles, des forages, des logements sociaux et de doter d’ambulances certaines localités éloignées.

Ce sont là quelques exemples qui magnifient l’élan patriotique dont nous héritons. En lançant ces journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, j’invite chaque Burkinabè à poser des actes simples tels que:

– planter un arbre à chaque évènement heureux;

– contribuer à l’effort de paix;

– s’engager comme VDP;

– accomplir consciencieusement ses tâches d’agent public;

– protéger et respecter les biens publics;

– payer ses impôts;

– respecter le code de la route;

– consommer des mets et produits locaux, etc.

Chers compatriotes,

L’institution des journées d’engagement patriotique intervient dans un contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant, caractérisé par des attaques terroristes qui endeuillent nos populations. C’est le lieu pour moi de témoigner ma reconnaissance à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et à nos braves volontaires pour la défense de la patrie pour les victoires engrangées dans le combat pour la reconquête de notre dignité

et de l’intégrité de notre territoire.

Ces journées nous offrent l’occasion d’encourager les Burkinabè au don de soi pour leur patrie.

Je vous invite à porter fièrement ces journées, à promouvoir les valeurs de patriotisme et de citoyenneté.

Sur ce, je déclare officiellement lancées les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Vive les Journées d’engagement patriotique pour que vive le Faso digne, libre et prospère !

La patrie où la mort, nous vaincrons !