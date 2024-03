Altitude Nahouri 2024 : le Kenya s’offre le nouveau record

La 15e édition du marathon, Altitude Nahouri, a eu lieu le samedi 23 mars, 2024 à Pô. Le kenyan Wesley Kemboy Kiprono est arrivé le premier au sommet du pic devant 120 autres athlètes, en 1h 17mn 15 sec. Le premier des Burkinabè, Inoussa Simporé, est arrivé en 5e position.

Le kenyan Wesley Kemboy Kiprono s’est imposé à la 15e édition d’Altitude, le 23 mars 2024 à Pô. Seul représentant de son pays à cette édition, il succède ainsi à son compatriote John Muiruri Mburu, vainqueur de la 14e édition. Avec un temps mis de 1 heure, 17 minutes 15 secondes, il a détrôné du même coup le record de 1h18 minutes 42 secondes que son compatriote avait établi à l’édition précédente. Inousa Simporé a pour la 4e fois de suite, été le meilleur Burkinabè. Il est venu au 5e rang dans le classement général. Il a réalisé une performance de 1 heure, 25 minutes 9 secondes. 3 athlètes venus du Ghana ont suivi le kenyan. Il s’agit respectivement de Malan Yampouti, Richard Kouetou et Kouamene Fripong. Chez les dames, c’est la Congolaise Mambeke Cleme qui a été championne. Elle a été suivie de la Burkinabè Marie Aude Saboué. Au total, 121 athlètes ont pris le départ de cette compétition. Elle s’est déroulée dans sa formule habituelle qui est une course de 21 km dans les artères de la ville de Pô, suivie de l’ascension au sommet du Pic Nahouri d’une hauteur de 447m. Le Kenyan, grand vainqueur est reparti avec la somme de 1 million 200 mille francs CFA, plus un prix spécial Coris banque de 500 000 francs. Les Ghanéens 2e 3e et 4e ont empoché selon leur mérite 800 000 FCFA, 400 000 FCFA et 200 000F CFA. En plus du prix spécial du premier Burkinabè de 300 000F CFA, Inoussa Simporé a reçu 100 000 comme prix du 5e.

Les athlètes classés du 6e au 10e rang ont, en fonction de leur mérite, reçu 70 000, 50 000, 30 000 et 25 000, et 20 000 FCFA. Cette 15e édition a été disputée sur le thème « Jeunesse consciente et engagée ». Elle a été patronnée par Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Le ministre d’état, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, présent à la compétition a dit toute sa satisfaction d’avoir assisté à sa première Altitude Nahouri, dont la 15e édition est pour lui une preuve de résilience qui mérite les encouragements du gouvernement. « Félicitation au comité d’organisation, au promoteur et aux athlètes d’avoir servi une compétition de haute qualité », a-t-il apprécié. Selon le promoteur, Ouezzin Louis Oulon, l’édition 2024 a été particulièrement un défi pour le comité d’organisation du fait de la difficile mobilisation des moyens financiers. Il en veut pour preuve, le report à 3 reprises de l’évènement. Pour lui, Altitude Nahouri est une compétition qui a une couleur diplomatique, du moment où la compétition arrive à faire du pays des hommes intègres une destination. Il invite alors le gouvernement à soutenir davantage l’initiative.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO