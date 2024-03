Lire la Chine en voyageant : une initiative pour faire découvrir le pays

L’Association chinoise de la diplomatie publique en collaboration avec Global Times online a procédé au lancement de l’initiative « Lire la Chine en voyageant » à Wuxi dans la province du Jiangsu, le jeudi 21 mars 2024.

L’initiative « Lire la Chine en voyageant » s’inscrit dans le cadre de l’édition 2024 du programme du centre international chinois de la presse et de la communication. Elle vise à faire connaitre la Chine à travers sa culture, son développement, son histoire aux journalistes venus des quatre coins du monde. Cette année, c’est la province de Jiangsu qui a accueilli une trentaine de journalistes africains.

A cet effet, le lancement de l’initiative dans ladite province a eu lieu, jeudi 21 mars 2024, dans la ville de Wuxi. Selon l’adjoint au directeur général du comité municipal du parti communiste chinois à Wuxi, Huanag Weigong, l’organisation de ce programme d’échange encouragera fortement la communication et la coopération entre les médias nationaux et étrangers. A l’entendre, il permettra également au monde de mieux connaître la Chine, la province du Jiangsu et la ville de Wuxi et lui donnera un nouvel élan pour son développement international. C’est pourquoi, il a affirmé qu’il espère que la trentaine de journalistes africains se promèneront à Wuxi, exploreront le code de développement de la coprospérité et de la coexistence humaniste et économique, à ressentir la puissance de la nouvelle productivité, à raconter l’histoire de Wuxi et à transmettre son énergie. Pour sa part, le manager général de Global Times Shan Chengbiao a rappelé que depuis l’Anti-quité, la civilisation chinoise est connue pour son ouverture et sa tolérance et elle a constamment renouvelé sa vitalité grâce aux échanges et à l’apprentissage mutuel avec d’autres civilisations.

Il a, en outre, confié que depuis son lancement, l’initiative « Lire la Chine en voyageant » a visité de nombreux endroits dans les provinces du Shandong, Sichuan et Hebei. « Cette fois-ci, nous sommes venus au Jiangsu, connue comme le pays du poisson et du riz et une province économiquement forte. Les eaux bleues et scintillantes du lac Taihu et l’imposante montagne Zhongshan sont les cadeaux de la nature au pays de Trois Wu. Cette terre riche et belle attire l’attention d’innombrables personnes grâce à sa longue histoire, à son profond héritage culturel et à sa vitalité de développement », a-t-il justifié le choix de la province de Jiangsu. Quant au président de l’Association chinoise de la diplomatie publique, Wu Hailong, il a souligné que le développement de la Chine offre au monde des opportunités et une dynamique. Et d’ajouter que la Chine contribue à hauteur d’1/3 à la croissance mondiale. Aux dires de M. Wu, la Chine a toujours partagé le destin des pays africains et sa coopération avec l’Afrique s’est épanouie avec des investissements toujours plus importants sur le continent. Toute chose qui, selon lui, a facilité la participation de la trentaine de journalistes africains à cette initiative.

« La Chine est le premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 15 années consécutives. L’importance de la coopération sino-africaine réside non seulement dans les avantages économiques tangibles qu’elle apporte aux deux parties, mais aussi dans le fait qu’elle permet à l’Afrique de renforcer sa capacité de développement indépendant, d’apporter la stabilité et la prospérité à l’Afrique et de prendre fermement en main leur avenir et leur destin », a-t-il expliqué. Pour ce faire, il a exhorté les journalistes africaines dans le cadre de la tournée, à utiliser leurs yeux pour observer attentivement, leurs oreilles pour bien écouter et enfin leur appareil photographique, leur clavier et leur microphone pour raconter au monde ce qu’ils auront vu, entendu et pensé sur la Chine.

Souaibou NOMBRE Depuis Wuxi (Chine) snombtre29@yahoo.fr