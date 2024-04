Football : Les clubs des ligues 1 et 2 mettent fin au boycott des activités de la Fédération burkinabè de football

Les clubs des ligues 1 et 2 reprendrons bientôt leur participation aux compétitions de football. Via un communiqué en date du vendredi 5 avril 2024 lesdits clubs ont annoncé leur décision de mettre fin au boycott des activités de la Fédération burkinabè de football (FBF).

« Après des échanges très nourris, il nous est apparu nécessaire de prendre des mesures fortes pour sauver la saison sportive et notre football du spectre d’une année blanche dont les conséquences seraient incalculables » ont-ils indiqués dans leur communiqué.

Ils ont par ailleurs annoncé la reprise de leur participation aux compétitions. « À l’unanimité et en toute responsabilité et ce, au nom de l’intérêt supérieur de la Nation et du football, nous avons pris la décision de mettre fin à notre boycott des activités de la FBF et de reprendre notre participation aux compétions à compter de ce jour 05 avril 2024 », précise le communiqué.

En rappel, ces clubs avaient décidé 28 février dernier de suspendre leur participation aux compétitions organisées par le comité exécutif de la FBF dirigé par Lazare Banssé.

Augustin Sogoh SANOU

Siwaya.info