Le Président de la Commission de l‘Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le jeudi 12 septembre 2024, à Ouagadougou, au siège de l’institution, une quarantaine d’hommes et femmes de média des huit pays membres de l’Union, présents dans la capitale burkinabè dans le cadre d’un l’atelier d’information et de sensibilisation des journalistes des Etats membres sur les chantiers de l’Union, organisé par la Commission.

Le Président de Commission de de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, place les médias au centre des efforts d’intégration régionale et de développement socioéconomique de l’Union. Dans le but de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de catalyseur de développement, il a autorisé, ces dernières années, des sessions de renforcement des capacités des journalistes de l’UEMOA. Après la session de formation de Saly, au Sénégal, en 2023, l’institution qu’il préside a initié un atelier d’information et de sensibilisation sur les chantiers de l’Union au profit des médias des pays membres, du 9 au 13 septembre 2024, à Ouagadougou. En marge de cette session, le président Diop a échangé avec la quarantaine de journalistes venus des huit pays membres de l’UEMOA, le jeudi 12 septembre 2024, au siège de l’institution sous-régionale.

Au cours de cette rencontre, les professionnels de l’information ont traduit leur gratitude au Président pour les opportunités de formation qu’il leur offre ; mais aussi pour la nouvelle dynamique de collaboration entre la Commission et les médias qu’il a su insuffler. « Je voudrais, au nom du bureau et des journalistes des huit pays membres de l’UEMOA, vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre Plateforme. L’histoire retiendra que sous votre mandature, les médias de notre espace communautaire ont eu la meilleure collaboration avec la Commission de l’UEMOA. Il y a deux ans, vous aviez promis de nous former. Vous l’avez fait l’an passé à Saly, malgré les difficultés de mobilisation des ressources que nous connaissons. Nous vous en sommes reconnaissants pour tous ces efforts », a confié le Coordonnateur de la Plateforme Médias de l’UEMOA, Léonard Dossou.

Et dans l’objectif de renforcer le partenariat avec l’organisation sous-régionale, il a rappelé la volonté de la Plateforme de dynamiser ses comités nationaux, afin d’en faire des meilleurs relais auprès des représentations nationales de l’UEMOA. Profitant de la tribune qui lui est offerte, M. Dossou a également porté à la connaissance du Président Diop, le Forum sur la problématique de la contribution des médias au développement socioéconomique dans l’espace UEMOA, que la Plateforme envisage organiser. « Nous voudrions que l’évènement soit placé sous votre parrainage », a-t-il fait savoir.

D’emblée, Abdoulaye Diop a marqué la disponibilité de la Commission à apporter un appui technique, scientifique et financier pour la tenue de cet important évènement. Et il ne pouvait en être autrement pour celui qui ne cesse de reconnaitre la contribution des journalistes au développement et au processus d’intégration dans l’espace UEMOA. « Le rôle de la presse dans la vie économique et sociale de nos Etats, de nos institutions n’est plus à démontrer », a-t-il martelé.

Un outil d’aide à la prise de décision

Mais, s’il est plus facile pour les Etats de communiquer avec la presse sur ce qu’ils font au profit des populations, ce n’est toujours pas évident pour une organisation régionale comme l’UEMOA. « C’est pourquoi votre Plateforme est très importante pour nous. Elle joue un rôle capital, et je pèse mes mots, dans tout ce que nous faisons tous les jours », a confié le Président de la Commission de l’UEMOA.

Pour lui, les productions journalistiques sont des outils d’aide à la prise de décision. La revue de presse au quotidien, poursuit-il, nous informe sur des situations dont nous ne sommes pas souvent au courant et qui sont pourtant importantes pour la bonne marche de notre Union. « Nous partageons ces informations avec nos différents départements, avec parfois des instructions. Ces articles de presse déclenchent toujours quelque chose, en termes d’analyse, de prise de décision.

Je tiens donc à saluer tout ce que vous faites pour nous accompagner, dans le cadre de la vulgarisation de nos activités, du processus d’intégration sous-régionale, qui est un processus complexe », a-t-il indiqué. Processus difficile, compris par certains, pas toujours bien compris par d’autres, l’intégration sous-régionale suscite beaucoup d’espoir au sein des acteurs socioéconomiques, des populations, de la jeunesse de l’espace communautaire, malgré les difficultés, a-t-il soutenu. « Nous avons enregistré des avancées importantes dans beaucoup de domaines, et c’est grâce au travail de la presse que ces résultats ont pu être partagés avec la communauté économique et financière, les populations, pour montrer ce que nous faisons, nos aspirations, nos visions pour améliorer les conditions de vie de nos populations », a souligné le président.

Face aux importants défis, l’essentiel, selon Abdoulaye Diop, est d’avoir une lecture commune des contraintes, de partager les expériences et d’initier des réformes, à l’effet de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, de disposer d’un cadre macroéconomique viable qui favorise la prospérité, le développement du secteur, l’atteinte des objectifs fixés par le Traité de l’Union. Ces échanges ont également servi de cadre pour le Président de la Commission de l’UEMOA d’évoquer les acquis de l’organisation sous-régionale au cours de ses trente dernières années.

En effet, depuis le 10 janvier 2024, l’UEMOA faite son 30e sous le thème : « UEMOA, 30 ans : une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes ». Une thématique choisie pour saluer, a souligné Abdoulaye Diop, la résilience économique et sociale de l’espace communautaire face aux différents chocs qui ont secoué le monde ses dix dernières années ; mais aussi pour capitaliser les capacités de résiliences des Etats membres afin de mieux résister aux chocs ultérieurs, et d’élaborant des politiques à même définir des politiques qui permettent une dynamique de croissance soutenue. Et le partenariat avec les médias va se poursuivre, car c’est ensemble nous allons relever les défis, a-t-il conclu.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com