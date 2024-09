Medias : un contrat-plan de deux pour les Editions Sidwaya

Le conseil des ministres en sa séance du 19 septembre 2024, a acté la conclusion d’un contrat-plan 2024-2026 entre l’Etat burkinabè et la maison commune, les Editions Sidwaya.

Ce contrat-plan vise notamment l’organisation et la planification des prestations de services des Editions Sidwaya au profit de l’Etat et de ses démembrements.

En effet, dans ses missions de service public, les Editions Sidwaya réalisent plusieurs prestations non facturées, notamment la distribution des journaux, les couvertures médiatiques, les insertions d’annonces publicitaires et des communiqués, la réalisation de travaux de ville au profit des démembrements de l’Etat et des organisations de la société civile.

Source : Conseil des ministres

Konwoman Rufin PARE

