Eliminatoires CAN 2025/ Burkina Faso-Malawi 3-1 : les Etalons, leaders de la poule L

Le Burkina Faso a battu (3-1) le Malawi, le 10 septembre 2024 au stade du 26-Mars de Bamako, en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Avec 4 points et un goal différentiel de +2, les poulains du sélectionneur Brama Traoré sont leader de la poule L.

La bonne ambiance dans l’écurie des Etalons lors de la dernière séance d’entrainement, la veille de match, s’est matérialisé par un succès ce 10 septembre 2024 au stade du 26-Mars de Bamako. A la faveur de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Burkina Faso est, en effet, venu à bout (3-1) du Malawi. Pour cette 2de sortie de l’équipe burkinabè, le sélectionneur national des Etalons a procédé à 4 changements, comparativement à son onze de départ vendredi dernier face au Sénégal. Dans le couloir gauche, Mohamed Ouédraogo prend la place de Steeve Yago. Entré en cours de match à Dakar, Abdoul Kader Ouattara est titularisé dans le couloir droit. Dans le secteur médian, Saidou Simporé est dans le onze de départ en lieu et place de Trova Boni. Enfin, Franck Lassina Traoré est préféré à Mohamed Konaté à la pointe de l’attaque. Comme à Dakar, le capitaine Hervé Kouakou Koffi et ses coéquipiers commencent la rencontre pied au plancher. Les Etalons affichent leur statut de favori en prennant le contrôle du match. Coup sur coup, ils s’offrent les meilleures occasions. De Sacha Bancé en passant par Abdoul Kader Ouattara ou encore Issa Kaboré, tous ont eu la balle de l’ouverture du score au bout des souliers. Malheureusement, les derniers gestes ont manqué de justesse. Malgré ces ratés, le public du stade du 26-Mars acquis à la cause des Etalons, ne désespère pas. Il donne davantage de la voix. La délivrance est enfin venue de Franck Lassina Traoré qui ouvre le score (35e) d’une tête plongeante sur un excellent centre de Saidou Simporé. A peine les supporters burkinabè finissent de célébrer le but, ils sont gratifiés d’un second toujours signé par Franck Lassina Traoré (37e). Les Flammes du Malawi sont asphyxiés, mais réussissent à limiter les dégâts jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, la partie repart sur les mêmes bases que les 45 premières minutes. Les Etalons sont dans tous les bons coups. Ousmane Camara, entré en jeu en lieu et place de Sacha Bancé, sur sa 1re touche de balle, casse une ligne et sert Franck Lassina Traoré.

Encore un doublé pour Lassina Traoré

Altruiste, l’attaquant burkinabè préfère décaler Abdoul Kader Ouattara qui voit sa frappe maniée par un défenseur malawite. La juge centrale marocaine indique le point de pénalty. Dans l’exécution, Hassane Bandé offre le 3e but aux Etalons (60e). Ménés 3 buts à 0, l’équipe visiteuse ne baisse pas les bras et croit toujours en ses chances de revenir au score. Pour enrayer tout espoir malawite, Brama Traoré apporte du sang neuf avec les entrées de Trova Boni, Ousseni Bouda et Mohamed Konaté. Mais pendant que ces entrants cherchaient leurs repères, les Flammes parviennent à réduire le score par l’entremise de Zelieti Nkhoma (79e) sur une mésentente entre Hervé Koffi et son défenseur, Nasser Djiga. Qu’à cela ne tienne, les Etalons auraient pu terminer la rencontre avec plus de 5 buts que personne n’aurait crié au scandale.

Cependant, les Etalons s’imposent 3 buts à 1 et offrent sa première victoire au sélectionneur Brama Traoré depuis son arrivée en mars dernier à la tête de l’écurie. La métamorphose de l’équipe, qui a débuté à Dakar vendredi dernier, s’est poursuivi au stade du 26-Mars. Brama Traoré tirera certainement de grandes satisfactions à l’issue de ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Avec un Hervé Koffi de retour et exempt de tout reproche, il a parfaitement joué son rôle de dernier rempart. Tout comme lui, Edmond Taspoba été le véritable patron de la défense burkinabè. Serein comme à son habitude, le sociétaire du Bayer Leverkusen a été impeccable. Sacha Bansé, Cédric Badolo et Saidou Simporé ont gagné la bataille du milieu. L’attaque burkinabè a enfin répondu présente. Timide depuis des matches, elle s’est montrée un peu plus efficace avec comme bête noire des Malawites, Franck Lassina Traoré. Comme le 12 novembre 2020 lors des éliminatoires de la CAN 2021, il a été l’auteur d’un doublé face à cette même nation. C’est en toute logique que l’attaquant du Chakhtar Donetsk est désigné homme du match à l’issue de la rencontre. Brama Traoré tient enfin sa première victoire avec les Etalons après 6 sorties.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Bamako)