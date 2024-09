Ligue de Football Professionnel : le PSG contraint de payer 55 millions d’euros à Mbappé

La commission juridique de la Ligue de Football Professionnel a ordonné au Paris Saint-Germain de verser 55 millions d’euros à Kylian Mbappé, correspondant à des salaires et primes non réglés. Cette décision intervient après que les représentants légaux du joueur et du club ont exposé leurs points de vue devant la commission.

Le PSG, pour sa part, a rapidement réagi, annonçant qu’il refuse de se plier à cette injonction, promettant ainsi une bataille juridique à venir. Les relations entre Mbappé et le club parisien, déjà tendues après l’annonce de son départ pour le Real Madrid, se sont encore envenimées à la suite de cette affaire.

Après sept années passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réclamer ses droits en saisissant les instances compétentes, estimant que des paiements lui étaient dus. Cette nouvelle étape dans le conflit entre l’attaquant star et son ancien club promet de prolonger encore le feuilleton.

Konwoman Rufin Paré

Sidwaya.info