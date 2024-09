Coopération militaire : les USA toujours intéressés par l’AES

« Les forces américaines se sont retirées du Niger. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout contact est rompu entre le Pentagone et les pays sahéliens ». C’est ce qu’a révélé en Zambie, le 12 septembre 2024, Michael Langley, le patron du Commandement américain pour l’Afrique en marge d’un point de presse en ligne.

Michael Langley a laissé entendre qu’ « avec les trois pays de l’Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, Washington continue de discuter d’un nouveau modèle de coopération militaire qui pourrait être mis en place ».

A cette occasion également dévoiler la nouvelle stratégie américaine dans la région, avec le renforcement de la coopération militaire avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo.

« Nous restons focalisés sur nos intérêts de sécurité nationale, en particulier la lutte contre le terrorisme, pour avoir la liberté d’action de poursuivre ce combat, qui est bénéfique pour la stabilité de l’Afrique de l’Ouest au sens large et tout le Sahel », a-t-il anoncé.

A noter que cette conférence du Commandement américain pour l’Afrique est conçue pour permettre des discussions significatives et pratiques sur les meilleurs moyens de relever les défis mutuels mais, surtout, de saisir nos opportunités. On y aborde tous les thèmes, de la réponse aux crises et l’état de droit à la protection des ressources naturelles en passant par les possibilités de limitation des nombreux facteurs d’instabilité.

Konwoman Rufin PARE

Sidwaya.info