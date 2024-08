Kounest :  la  nouvelle voix de la musique chrétienne

Résidant aux Etats-Unis, l’artiste-musicien Kounest vient d’intégrer la famille musicale burkinabè avec son premier album intitulé « Chemin de l’espoir « .

La musique chrétienne au Burkina Faso a une nouvelle voix : Kounest. Depuis le 02 août, son premier album baptisé ‘’Chemin de l’espoir’’ est officiellement sur le marché du disque burkinabè. « Dieu donne des talents à tout chrétien et la musique est un don que j’utilise comme un moyen au service de Dieu », a-t-il expliqué aux journalistes. Son don, Kounest (Nestor Koudougou à l’état civil) veut s’en servir pour unir, consoler et évangéliser.

« La musique est un instrument pour partager des témoignages, guérir le corps, apporter l’espoir, de la résilience et transformer les gens. C’est une arme forte », a-t-il déclaré. L’œuvre composée de quatre titres- « Cette montagne », »Wendnam Toin Fan’’, « Hymne à la victoire » et « Je chanterai »- a été présentée à la presse nationale en visioconférence depuis New York. Dans le premier titre « Cette montagne », il affirme sa foi en Dieu tout en délivrant un message d’espoir et de résilience.

« Dieu peut tout faire » est l’explication du deuxième titre ‘’Weennam toin fan’’, chanté en mooré dans un rythme traditionnel, où il invite tout le monde à se confier à Dieu. Le troisième morceau « Hymne à la victoire » est une pensée aux peuples de l’Alliance des États du Sahel (AES). La dernière chanson « Je chanterai » est une reconnaissance à Dieu. Comme stratégie de promotion de l’œuvre, Kounest entend, en plus des médias, faire le tour des églises dans l’État de New York. Parce que la musique gospel africaine, a-t-il expliqué, est de plus en plus appréciée aux Etats-Unis.

Alassane KERE

Crédit photo : DR