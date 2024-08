Lutte contre les maladies tropicales négligées: L’ONG WINs veut impliquer les femmes

Les maladies tropicales négligées (MTN) ont fait l’objet de discussion en webinaire entre les journalistes membres du Réseau des medias africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement et l’ONG “Women In Neglected Tropical Diseases” (WINs) et son partenaire Speak up Africa. Wins, un regroupement de femmes de plusieurs disciplines, veut mettre à contribution les femmes dans la lutte contre les MTN.

La présidente fondatrice de l’ONG “Women In Neglected Tropical Diseases” (WINs), Pr Epée Emilienne, et Papa Momar Touré de Speak Up Africa, ont été les animateurs de ce webinaire avec les membres du Réseau des medias africains pour la promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN). L’ONG WINs , un regroupement de femmes issues de plusieurs disciplines ( chercheuses, universitaires, médecins, communicatrices, éducatrices, anthropologue…) veut que les femmes prennent les devant de la lutte contre les maladies tropicales négligées. « L’engagement communautaire devrait prendre en compte les femmes qui sont souvent les plus touchées ou proches des malades. Il faut que les femmes puissent prendre les devants de la lutte contre les MTN», soutient Pr Epée.

L’initiative de la création de cette organisation part du constat que le fardeau des MTN est plus lourd chez les femmes, notamment en termes de stigmatisation liée aux infirmités qu’elles induisent, et malgré cela elles ne sont pas souvent mises au centre des interventions. WINs vient emboiter le pas aux autres initiatives avec un concept spécifique de la contribution des femmes à la lutte contre les MTN. L’ambition de WINs est de développer des alternatives innovantes pour contribuer à l’engagement des États Membres de l’OMS de parvenir à un monde sans MTN d’ici à 2030, sous le slogan “Femmes engagées contre les Maladies Tropicales Négligées : santé équitable, solutions novatrices”.

Installée au Cameroun, l’ONG WINs, a été officiellement créée le 7 avril 2024, elle a commencé ses activités par une cartographie des MTN dans les communautés. Elle est aussi sur des sujets de recherche. Pr Epée pense que les résultats de ces recherches effectuées au Cameroun pourront servir aux autres pays.

Négligées dans tous les aspects

Comme son nom l’indique les maladies tropicales négligées sont négligées dans tous les aspects, financement, traitement, recherche… Pour Papa Momar Touré, les budgets alloués par les Etats à la lutte contre les MTN sont très faibles. Au Sénégal par exemple 4% du budget de la santé est alloué aux MTN. « Il faut travailler à inverser les tendances ; les pays doivent pouvoir financer des activités de sensibilisation, des campagnes de communication sur les MTN, seul gage pour éliminer ces maladies », a affirmé M. Touré. Il a ajouté que Speak Up Africa s’engage à soutenir les dirigeants, citoyennes et citoyens africains à partciper activement à l’identification et à l’élaboration de solutions pour relever les grands défis de notre continent comme le paludisme, les maladies tropicales négligées, la vaccination, l’assainissement, l’égalité des genres et la recherche et le développement en matière de santé mondiale. Speak Up Africa a soutenu le lancement de WINs au Cameroun et va coordonner la mise à l’échelle de WINs au niveau continental.

En rappel, l’Organisa Mondiale de la Santé (OMS), reconnait 21 MTN qui sont considérées comme endémiques dans 149 pays. Elles affectent plus d’un milliard de personnes, dont plus de 500 millions d’enfants à travers le monde ; et chaque année, les décès qui leur sont liés dépassent 500 000. Les MTN sont associées à des conditions de vie précaires, à des systèmes de santé fragiles et à un manque d’infrastructures sanitaires adéquates.

Boureima SANGA

bsanga2003@yahoo.fr

Liste des MTN

ulcère de Buruli ; maladie de Chagas ; dengue et chikungunya ; dracunculose ; échinococcose ; trématodoses d’origine alimentaire ; trypanosomiase humaine africaine ; leishmaniose ; lèpre ; filariose lymphatique ; mycétome, chromoblastomycose et autres mycoses profondes ; noma ; onchocercose ; rage ; gale et autres ectoparasitoses ; schistosomiase ; géohelminthiases ; envenimation par morsure de serpent ; taeniasis/cysticercose ; trachome ; et pian.

