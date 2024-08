Conseil supérieur de la communication (CSC) : le personnel donne de son sang pour sauver des vies

L’association SOS sang, en collaboration avec le Centre Régional de transfusion Sanguine (CRTS) de Ouagadougou, a organisé une opération de collecte de sang au sein du Conseil Supérieur de la communication, ce mercredi 21 août 2024. L’association compte mettre à la disposition du CRTS, une cinquantaine de poches de sang à travers cette opération.

Sauver des vies, est la motivation de tous les acteurs impliqués dans cette activité de don de sang, ce mercredi matin au CSC. Conscient de la valeur de ce liquide précieux dans la vie d’un homme, surtout en ces moments précis, du fait de la crise sécuritaire, du paludisme, de la dengue et bien d’autres maladies, le personnel du CSC s’est massivement mobilisé pour donner son sang.

Pour Abdoul Karim Ouelezan conseiller au CSC, représentant le président du CSC à cette activité, donner son sang est un acte patriotique. « Au CSC, nous avons décidé d’exprimer notre amour et notre solidarité en donnant un peu de notre sang, à ceux qui sont dans le besoin », a-t-il déclaré.

Au regard du besoin croissant de sang dans les hôpitaux, 200 poches par jour, et étant donné que les grands donneurs que sont les élèves, sont en vacances, l’association SOS sang a donc trouvé comme alternative, d’accentuer ses actions vers les structures publiques et privées ainsi que les marchés et yaars.

Pour cette opération, « en dehors du CSC, nous avons mené un travail de fond qui a permis de mobiliser les travailleurs des services voisins », a expliqué Jean Bosco ZOUNDI, président national de l’association SOS sang. « Ce qui va nous permettre, de récolter une cinquantaine de poches de sang », a-t-il ajouté.

A l’association, de demander aux autres structures d’emboiter le pas du CSC car nul n’est à l’abri du besoin de sang. En rappel SOS sang est une association, qui regroupe des donneurs de sang et œuvre dans la promotion, l’organisation et la collecte de sang dans les treize (13) régions du Burkina Faso.

Koalai NEBIE

Stagiaire