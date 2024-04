40e anniversaire de Sidwaya : une montée des couleurs nationales pour marquer l’évènement

Le personnel des Editions Sidwaya a procédé à la montée des couleurs, le vendredi 5 avril 2024, date marquant les 40 ans du quotidien d’Etat à son siège.

5 avril 1984 -5 avril 2024, cela fait 40 ans que le quotidien d’Etat Sidwaya a été porté sur les fonts baptismaux. Pour marquer d’une tache indélébile, cette date historique, le personnel des Editions Sidwaya sous le leadership de la Directrice générale (DG) du groupe de presse, Assetou Badoh a initié, le vendredi 5 avril dernier au siège du journal, une montée solennelle des couleurs nationales. Le 40e anniversaire du quotidien Sidwaya intervient dans le mois consacré à l’engagement patriotique. A l’occasion, un arbre (le Moringa) a été planté dans le jardin de la « maison commune » pour symboliser le passage de la génération actuelle au sein de l’entreprise. Cette année marque à la fois les 40 ans du quotidien Sidwaya, les 60 ans de l’Agence de l’information du Burkinabè (AIB) et les 65 ans du Carrefour africain. Pour ces évènements, la DG des Editions Sidwaya a expliqué qu’il est prévu une célébration officielle groupée dans le mois de mai.

« Aujourd’hui, il s’agit d’une action symbolique pour rendre hommage à ceux qui ont eu l’initiative de créer le journal », a-t-elle confié. Pour elle, c’est aussi une occasion pour témoigner sa reconnaissance à tous ses prédécesseurs au poste de DG et de saluer les efforts de tous ceux et celles qui ont donné une partie de leur vie à l’entreprise de presse. Mme Badoh a en outre invité la génération actuelle à tenir haut le flambeau afin que le journal Sidwaya, un patrimoine national soit maintenu pour la génération future.

Toujours professionnel

« Nous travaillons aujourd’hui dans un contexte assez particulier pour que l’information juste et vraie puisse parvenir à l’ensemble des Burkinabè. Nous devons garder ce professionnalisme », a-t-elle signifié. En prélude de la célébration officielle, la DG de Sidwaya a par ailleurs laissé entendre que les lecteurs pourront lire dans les colonnes du quotidien, des témoignages et bien d’autres articles sur des évènements majeurs du « journal de tous les Burkinabè » dans les mois d’avril et de mai.

A propos, elle a rendu un hommage aux devanciers qui continuent de transmettre leur savoir à la génération actuelle. Ibrahima Ouédraogo est un agent de Sidwaya depuis 1983. Après 33 ans de loyaux services rendus à la Nation, il est admis à la retraite. Cependant, il continue des fois à accompagner la jeune génération au niveau de la maintenance à la direction de l’imprimerie de Sidwaya. M. Ouédraogo a participé au lancement du premier numéro de Sidwaya à sa création. A l’écouter, la parution du premier numéro de Sidwaya n’a pas été facile. « Nous avons passé toute la nuit à faire le tirage. C’est au fur et à mesure que nous faisions sortir quelques numéros pour les invités », a-t-il témoigné. De son avis, le travail est plus simplifié aujourd’hui avec les nouvelles technologies. A l’occasion des 40 ans de Sidwaya, le doyen a souhaité plein succès à la direction actuelle. Il a également plaidé afin que l’Etat dote de moyens conséquents pour renouveler une partie des machines de l’imprimerie, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’organe de presse.

Abdoulaye BALBONE