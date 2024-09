Football africain : Le Burkina Faso se hisse à la 12e place du classement FIFA

Le Burkina Faso continue de gravir les échelons du football international. Selon le dernier classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), publié ce jeudi 19 septembre 2024, le pays des Hommes intègres occupe désormais la 12e place au niveau africain. Cette avancée de deux places par rapport au précédent classement place les Étalons parmi les meilleures nations de football du continent.

Sur la scène mondiale, le Burkina Faso a également connu une progression significative. Classé 67e lors du dernier rapport en juillet, le pays se hisse à la 63e place, gagnant ainsi quatre positions. Cette performance est le fruit des efforts constants des Étalons lors des récentes rencontres internationales, notamment lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui se tiendra au Maroc.

Le match nul face au Sénégal (1-1), pays de football réputé, et la victoire convaincante contre le Malawi (3-1) ont été déterminants dans cette progression. Ces résultats positifs ont permis de renforcer la position du Burkina Faso tant sur le plan continental que mondial. Cette dynamique inspire beaucoup d’espoir en vue de la CAN 2025, où les Étalons espèrent briller et continuer à gravir les échelons du football africain.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info