Gouvernance et développement : Des étudiants burkinabè à l’école de la Chine  

En marge du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui s’est tenue en République Populaire de Chine du 04 septembre 2024 au 06 septembre 2024 et ayant rassemblé les plus hauts dirigeants africains, une délégation de jeunes burkinabé a participé à un séminaire de formation sur la gouvernance et l’expérience de développement chinois.

Du 27 août au 09 septembre 2024 à Pékin en Chine, des jeunes issus de structures diverses ont renforcé leur capacité sur diverses thématiques en lien avec le développement socioéconomique durable et la bonne gouvernance. C’était lors d’un séminaire organisé à l’initiative de prestigieuse académie Nationale de Gouvernance Chinoise en collaboration avec l’ambassade de Chine au Burkina Faso et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, sponsor du séminaire.

Oumar DICKO, chef de la délégation de Boost Faso, organisation à but non lucratif de droit burkinabé qui était valablement représentée au sein du groupe, a confié avoir acquis énormément en termes de compétences, de réseautages et de partenariats. « Nous notons que la République populaire de Chine a traversé au cours de son ascension des similitudes avec notre pays et ce séminaire nous a permis de voir comment elle a su relever les défis pour se développer », a-t-il confié. .

Selon lui et plusieurs autres membres de la délégation, à l’issu de ce séminaire qui était loin d’être du tourisme, plusieurs vastes projets sont en ligne de mir pour contribuer au développement du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et technique, et de l’agrosylvopastorale. « Nous souhaitons vivement l’accompagnement et la collaboration de l’ambassade de Chine au Burkina Faso pour la concrétisation de ces initiatives visant non seulement à contribuer au développement de notre pays mais également à renforcer la coopération sino-burkinabé », a-t-il déclaré.

Oumar DICKO