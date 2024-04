District de Changping à Pékin: une ville scientifique et écologique

Dans le cadre de l’édition 2024 du programme d’échanges du Centre international chinois de la presse et de la communication, plus d’une centaine de journalistes ont visité le district de Changping au Nord-Ouest de Beijing en République populaire de Chine, le vendredi 12 avril 2024.

Situé à la périphérie nord-ouest de Beijing (Pékin), le district de Changping compte 2 269 487 habitants, devenant du coup le district le plus peuplé de la capitale chinoise. Il couvre une superficie de 1 430 km2 et est réputé pour ses nombreux sites pittoresques et ses installations touristiques, comme le musée Datangshan. Il est riche en ressources naturelles, en produits minéraux et ruraux. Au cours de leur visite d’une journée à Changping, les journalistes étrangers se sont rendus dans un certain nombre de centres industriels, éducatifs et sanitaires et se sont familiarisés avec le développement chinois dans ce district.

La centrale électrique intégrée intelligente sans émission de carbone de la Société nationale d’investissement électrique a été le premier site que les journalistes ont visité. Nouvellement créée, la société est une entreprise publique énergétique intégrée en Chine qui détient simultanément des actifs dans les domaines de l’hydro-électricité, de l’énergie thermique, de l’énergie nucléaire et de nouvelles énergies. Elle est présente dans les secteurs de l’électricité, du charbon, de l’aluminium, de la logistique, des finances, de la protection de l’environnement, des industries de haute technologie, etc.

Par la suite, les hommes et femmes de médias ont mis le cap sur l’école professionnelle du district de Changping. Fondée en 1958, cette école propose aujourd’hui 41 filières, dont les services aéronautiques, l’application et la maintenance automobile, l’aménagement paysager, la technologie d’application des drones et l’éducation préscolaire. Pour ce faire, elle compte 334 enseignants et plus de 3 000 étudiants.

La visite dans le district de Changping s’est achevée à l’hôpital Gobroad. Situé dans le parc des sciences de la vie du district, l’hôpital a été bâti sur une superficie approximative de 100 000 m2. Il dispose de 500 lits dont 100 dédiés à la recherche en phase initiale.

L’hôpital Gobroad, une référence

Spécialisé dans les tumeurs solides, les tumeurs hématologiques et les sciences du cerveau, l’hôpital a officiellement ouvert ses portes en juillet 2023. C’est un hôpital de recherche qui se concentre sur le diagnostic et le traitement de cas difficiles et critiques, sur la recherche clinique et sur la transformation stratégique des industries de la biomédecine et des dispositifs médicaux. Il sert de plateforme de service public pour la recherche clinique à Pékin.

L’hôpital a réuni un groupe d’experts en recherche clinique renommés en Chine, ainsi qu’une équipe complète de soutien à la recherche clinique. S’appuyant sur ses capacités de recherche clinique, l’hôpital intègre les forces de la riche fondation de Pékin en matière de recherche fondamentale, d’entreprises et d’institutions de recherche afin de créer un écosystème de haut niveau pour l’innovation médicale. L’hôpital Gobroad est un explorateur et un praticien du modèle d’hôpital de recherche, servant comme l’un des hôpitaux phares au sein du Gobroad Healthcare Group qui a été établi en 2017 et qui comprend quatre secteurs d’activités majeurs.

Il s’agit du centre de médecine de défi et de soins critiques, du centre de recherche clinique, du centre de diagnostic de précision et du centre d’intelligence des données. Avec pour mission de stimuler l’innovation médicale, le groupe a rassemblé des experts cliniques de renom et construit une plateforme intégrée pour la collaboration industrielle et clinique. Plus de la moitié de l’équipe se concentre sur la fourniture de services professionnels pour la transformation de l’innovation clinique.

Les équipes de services spécialisés comprennent notamment le centre de recherche clinique précoce, le laboratoire central, le centre d’imagerie, le centre de pathologie, le centre d’évaluation clinique pour la sécurité cardiaque, la pharmacologie clinique et les équipes médicales et statistiques. Depuis sa création, le groupe a connu un développement rapide et a accumulé une grande expérience en servant des centaines de sociétés pharmaceutiques innovantes et en menant de nombreux essais. Toute chose qui lui a également permis d’apporter un nouvel espoir à des dizaines de milliers de patients difficiles et critiques.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)