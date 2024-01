Construction d’une centrale nucléaire : L’AIEA prête à accompagner le Burkina Faso

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a accordé une audience au Directeur général adjoint de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, ce lundi 29 janvier 2024. Il s’est agi, pour l’AIEA, de s’enquérir du projet de construction d’une centrale nucléaire civile au Burkina Faso et de voir comment elle peut accompagner notre pays pour la concrétisation de cet important projet.

L’un des chantiers majeurs, sous la gouvernance des autorités de la Transition, est la construction d’une centrale nucléaire, afin de couvrir les besoins énergétiques du Burkina Faso.

Lors des échanges avec le Directeur général adjoint de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a réaffirmé l’importance que revêt cet important projet pour le Burkina Faso.

Selon lui, l’ambition de la construction d’une centrale nucléaire civile découle du fait qu’après des années de coopération avec certains partenaires, le Burkina Faso n’a pas évolué dans le domaine énergétique.

C’est pourquoi, il a fait savoir que les autorités de la Transition se sont tournées vers le nucléaire civil.

« Très peu de personnes ont accès à l’électricité. Cela n’a jamais été le souci de certains partenaires occidentaux. Nous nous tournons vers le nucléaire civil pour que la majorité de notre population ait accès à l’électricité. Pour nous, actuellement l’énergie nucléaire civile est une nécessité, car nous pensons qu’elle peut contribuer à la stabilité de notre pays. Avec l’énergie nucléaire, il y aura beaucoup d’emplois et beaucoup d’opportunités pour nos populations », a-t-il expliqué.

Quant au Directeur général adjoint de l’AIEA, Mikhail Chudakov, il a salué la vision des autorités de construire une centrale nucléaire civile.Pour lui, cela va permettre un développement rapide de notre pays.

« Il y a une volonté politique affichée des autorités burkinabè à aller vers le nucléaire civile. C’est un bon choix de se tourner vers le nucléaire. C’est le seul moyen pour le développement du Burkina Faso. On est favorable à l’idée de la construction d’une centrale nucléaire civile, car cette énergie pollue moins et elle est aussi moins coûteuse. Nous sommes disposés à aider le Burkina Faso dans cette ambition. Notre rôle est d’aider et d’assister le Burkina Faso dans ce processus. Ce dont on a besoin, c’est d’une bonne coordination », a-t-il affirmé.

Néanmoins, il a suggéré de créer des programmes au niveau de notre pays, et cela passe par la construction d’infrastructures qui répondent aux normes de l’AIEA.M.Chudakov a par ailleurs invité le Burkina Faso à une Exposition sur l’énergie atomique qui se tiendra, le 27 mars 2024, à Sotchi en Russie.Le Chef du Gouvernement a marqué son accord pour l’expertise de l’AIEA, car, à son avis, tout ce qui peut aider à accélérer le processus de construction d’une centrale nucléaire civile au Burkina Faso est la bienvenue.

DCRP/Primature