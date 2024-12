Consulat honoraire de Port-Gentil au Gabon: la situation des Burkinabè expliquée au Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, dans la soirée du, vendredi 29 novembre 2024, à Ouagadougou, le Consul Honoraire de Port-Gentil au Gabon, Adama Mouyama Yaméogo. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur la situation des Burkinabè vivant au Gabon.

Les Burkinabè vivant à Port-Gentil au Gabon sont estimés à plus 3000 et excellent dans divers domaines d’activités. L’information a été donnée par le Consul Honoraire de cette ville en terre gabonaise, Adama Mouyama Yaméogo. C’était à l’issue d’une audience avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, vendredi 29 novembre 2024, à Ouagadougou. Auprès du chef du gouvernement, M. Yaméogo, chef d’entreprise, a plaidé pour l’extension du Consulat à Oyem, une ville située à 600 km de Libreville et porte d’entrée des Burkinabè au Gabon.

Cette extension, du point de vue du Consul Honraire, devrait permettre aux compatriotes d’avoir leurs documents et pouvoir se déplacer à l’intérieur de ce pays. « Nos échanges ont concerné les Burkinabè résidents au Gabon et les activités qu’ils exercent. Nous avons échangé sur le Consulat de Port-Gentil et son extension sur Oyem qui est la porte d’entrée de nos compatriotes.

Nous sommes en train de voir dans quelle mesure ils peuvent avoir les documents pour avoir la carte de séjour et mieux exercer leurs activités », a-t-il indiqué. A l’écouter, les villes de Port-Gentil et Oyem sont distantes si bien que beaucoup de Burkinabè y restent faute de documents. Il a fait savoir que bien qu’étant à l’extérieur, les Burkinabè de Port-Gentil ont mobilisé plus de 18 millions FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique, en 2023.

Soumaïla BONKOUNGOU