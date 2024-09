Contribution à l’effort de paix : La communauté burkinabè de Côte d’Ivoire appelée à se mobiliser  

L’Ambassade du Burkina Faso en Côte d’Ivoire, en collaboration avec les Consulats généraux d’Abidjan, Bouaké et Soubré, a lancé via communiqué ce 25 septembre une invitation à l’ensemble de la communauté burkinabè résidant en Côte d’Ivoire pour participer à la 1ère édition de la Journée Spéciale de Mobilisation Patriotique, prévue pour ce samedi 28 septembre 2024.

Au programme de cette journée, des discours patriotiques, des témoignages d’engagement citoyen, ainsi que des collectes de fonds au profit du Fonds de Soutien Patriotique. Les contributions peuvent être faites sur place, mais aussi via les trésoreries et perceptions des Ambassades et Consulats généraux du Burkina Faso en Côte d’Ivoire.

Cette mobilisation, qui se tiendra au Consulat général du Burkina Faso à Abidjan-Plateau à partir de 9 heures, vise également à rassembler les Burkinabè autour d’un élan de solidarité et de soutien à leur pays en proie à de nombreux défis sécuritaires.

Ainsi, à travers cet événement, les autorités diplomatiques souhaitent renforcer l’unité nationale et encourager les citoyens à s’impliquer activement dans la quête de paix et la reconquête des territoires.

L’événement est vu comme une occasion pour les Burkinabè de Côte d’Ivoire de démontrer leur soutien indéfectible à leur pays. Plusieurs responsables communautaires et personnalités de la diaspora burkinabè sont attendus à cet événement pour exprimer leur engagement et encourager leurs compatriotes à contribuer activement à cet effort national. Ce rassemblement vient s’inscrire dans une série d’initiatives visant à fédérer les Burkinabè, où qu’ils soient, autour des défis communs que traverse leur nation.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwya.info