Coopération bilatérale : l’ambassadeur de la Turquie fait ses adieux au président de l’ALT

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, mardi 29 avril 2025, l’ambassadeur de la République de Turquie au Burkina Faso en fin de missions, Nilgum Erdem Ari.

L’ambassadeur de la Turquie au Burkina Faso, Nilgum Erdem Ari, est en fin de missions au Burkina Faso. Pour l’occasion, elle est allée dire au revoir au Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, au détour d’une audience, mardi 29 avril 2025, à Ouagadougou. A l’issue de l’audience, elle a fait savoir qu’après quatre ans passés au Burkina, elle se réjouie d’avoir développé la coopération bilatérale entre les deux pays et également renforcé la diplomatie parlementaire entre les deux Etats. « Nous avons institué des groupes d’amitié entre les deux Parlements et des groupes de députés qui vont faire des visites.

Il y aura un groupe parlementaire de la Turquie qui visitera le Burkina Faso et bien sûr, après, les visites au niveau du président suivra », a fait savoir la diplomate turque. Les deux personnalités, a-t-elle ajouté, ont également échangé sur des intérêts communs aux deux Etats. Rappelant donc l’excellente relation de coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, l’ambassadeur a aussi réitéré la volonté de son pays à être toujours aux côtés du peuple burkinabè et des autorités pour relever les défis auxquels ils sont confrontés actuellement. « On est à l’écoute de nos amis burkinabè dans tous les domaines et spécifiquement dans les secteurs où ils auront besoin d’assistance et de soutien », a-t-elle rassuré. Par ailleurs, pour la diplomate, l’un des acquis majeurs demeure l’instauration d’un groupe parlementaire d’amitié Turquie-Burkina Faso qui, de son point de vue, constitue le socle de la relation de coopération entre les deux Etats. Saisissant l’occasion de cette rencontre, l’ambassadeur Nilgum Erdem Ari a tenu à remercier l’ensemble des autorités burkinabè pour l’accompagnement dont elle a bénéficié durant son temps passé au Burkina Faso, dans l’accomplissement de sa mission.

« Elles m’ont soutenue pendant ces quatre années. Elles étaient à mes côtés et je dis juste au revoir, pas d’adieu », a conclu la diplomate turque.

Soumaïla BONKOUNGOU

Samira KINORE

(Stagiaire)