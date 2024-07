Coopération bilatérale : le Burkina salue l’approche des USA basée sur le respect de la souveraineté des pays

Le ministre en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué, le vendredi 18 juillet 2024, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Joann Lockard, pour l’approche d’écoute qu’elle entend mettre en avant dans son mandat, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

«C’est ce que nous attendons de tous nos partenaires. Qu’ils nous entendent par rapport à nos besoins (…). Nous souhaitons qu’ils nous écoutent, nous comprennent et nous posent des questions lorsqu’ils en ont », a indiqué le ministre Jean Marie Traoré. La nouvelle ambassadrice des USA au Burkina, Joann Lockard, à l’issue d’une audience avec le ministre Traoré, dit être venue l’écouter sur les attentes du pays dans sa coopération avec les Etats-Unis.

Pour elle, son pays est dans une approche qui consiste à accompagner, mais dans le respect de la souveraineté et des attentes du Burkina Faso. « Pour l’instant, je suis dans une phase d’écoute de vos attentes pour les remonter au niveau de Washington », a-t-elle indiqué tout en exprimant son enthousiasme de servir au Burkina Faso, un pays qu’elle connaît bien pour y avoir déjà travaillé. Le ministre Karamoko a par ailleurs souhaité que les autres partenaires du Burkina Faso adoptent la même démarche que celle de la diplomate américaine au lieu de se focaliser sur leurs principes et non sur la réalité du terrain.

Agence d’information du Burkina