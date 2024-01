Coopération bilatérale : Ouagadougou et N’Djamena pour une « coopération soudée »

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a accordé une audience ce mardi 23 janvier 2024 à l’ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum Ahmat.

C’est une visite de courtoisie, mise à profit par les deux personnalités pour passer en revue la coopération entre le Burkina Faso et le Tchad. Le diplomate tchadien souhaite voir cette coopération se renforcer, dans des domaines tels que l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, des domaines dans lesquels le Burkina Faso est un bon exemple. A cela s’ajoute la nécessité pour les deux pays en tant que pays du Sahel, d’avoir une même vision face aux défis du moment.

« Nous sommes tous des pays sahéliens et donc on ne doit pas être chacun loin de l’autre. Nous allons œuvrer pour une coopération toujours soudée, main dans la main et continuer à travailler ensemble pour le développement de nos Etats », indique Mahamat Saleh Adoum Ahmat.

Le chef de la diplomatie burkinabè a reconnu l’intérêt des questions évoquées par l’ambassadeur tchadien, car « entre le Tchad et le Burkina Faso, ce sont des relations naturelles et les alliances naturelles sont toujours productives puisque les acteurs partagent les mêmes réalités ».

Karamoko Jean Marie Traoré dit être disposé avec ses collaborateurs à travailler pour donner une dimension plus dynamique aux relations bilatérales avec le Tchad, avec en ligne de mire la tenue d’une commission mixte de coopération.

DCRP/MAECR-BE