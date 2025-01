Coopération Burkina-Algérie : une aide humanitaire de 106 tonnes pour soutenir les efforts du gouvernement

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passowendé Pélagie Kabré, a réceptionné, le 2 janvier 2025, une aide humanitaire de la République Algérienne démocratique et populaire, à l’aéroport international de Ouagadougou.

Cette aide a été remise à la ministre, par le chargé d’affaires, Sofiane Douah, accompagné de la représentation diplomatique algérienne au Burkina Faso. Pour le chargé d’affaires, cette aide humanitaire est composée de 72 tonnes de colis alimentaires, 15 tonnes de couvertures, 14 tonnes de tentes et 5 tonnes de médicaments, soit un total de 106 tonnes. Après avoir reçu le don, la ministre de l’Action humanitaire a exprimé, au nom du Président Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabé, à S.E.M Abdelmadjid Tebboune pour l’élan de solidarité envers le Burkina Faso.

Elle a signifié que ce geste vient renforcer les capacités d’intervention du gouvernement dans la prise en charge des populations vulnérables, affectées par la crise humanitaire. Dans la même logique, le commandant Passowendé Pélagie Kabré a relevé également que le gouvernement s’est inscrit dans une dynamique de relèvement des populations afin de les affranchir de l’assistanat. Ainsi des dispositions sont prises pour leur autonomisation avec l’Offense agricole lancée par le président du Faso. Selon le chargé d’affaires, la remise témoigne de l’engagement constant de l’Algérie à soutenir le peuple burkinabè face aux défis humanitaires. Elle entre également dans le cadre du renforcement des relations bilatérales de fraternité et de coopération du gouvernement algérien, fidèle à ses principes d’entraide africaine.

