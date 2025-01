Investiture du Président venuzuelien Nicolas Maduro : la délégation officielle du Burkina Faso à Caracas

Invité à la cérémonie officielle d’investiture du président de la République bolivarienne du Venezuela, le capitaine Ibrahim Traoré, a dépêché une délégation conduite par le président de l’Assemblée législative du Burkina Faso, vendredi 10 janvier 2025, dans la capitale vénuzuelienne Caracas. A l’agenda du séjour, cérémonie officielle, audiences et signature de mémorandum.

Victorieux du scrutin présidentiel du 28 juillet 2024 dernier, Nicolas Maduro a été officiellement investi devant un parterre de chefs d’Etat, de présidents d’institution venus de par le monde entier dont Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso. Conformément à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela qui stipule à son article 231 que le candidat vainqueur des élections « prendra ses fonctions de Président de la République le 10 janvier de la première année de son mandat constitutionnel ». Nicolas Maduro a prêté serment devant l’Assemblée nationale. Un acte qui lui permet de prendre la charge de la fonction de Président de la République. Dans son discours d’investiture, Nicolas Maduro a pris plusieurs engagements fermes. Pour ce bail de 6 ans qui lui est accordé, il s’engage au prix du sacrifice suprême pour le bien-être de ses compatriotes. Il a aussi évoqué la nécessité d’approfondir la coopération avec les pays africains et avec d’autres partenaires comme la Chine, l’Inde et la Russie. Nicolas Maduro n’a pas manqué de saluer le combat que mènent les pays de l’AES. Un combat contre l’impérialisme mené aussi par la République bolivarienne du Venezuela. Des engagements qui ont édifié Dr Ousmane Bougouma. Pour le Président de l’ALT, cette investiture lui a appris la loyauté d’un président à l’égard de son peuple et l’engagement ferme pour le bonheur de la population de son pays.

Riche carnet d’audiences

En marge de la cérémonie d’investiture du président de la République bolivarienne du Venezuela, le président de l’Assemblée législative de Pransition du Burkina Faso a eu plusieurs audiences officielles. D’abord, c’est le nouveau président vénézuélien himself qui reçoit Dr Ousmane Bougouma et sa délégation. Une autre occasion pour passer en revue les axes de coopération entre les deux pays. Très ravi de la participation du pays des Hommes intègres à la cérémonie de son investiture, le Président Maduro a promis effectuer une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou. Un peu plutôt dans la matinée du 12 janvier 2025, le président de l’ALT a également échangé avec Ana Branabié, Présidente de l’Assemblée nationale de la république de Serbie. Les deux chefs de Parlement ont évoqué la coopération militaire, le renforcement de la coopération parlementaire et les offres de bourses académiques planifiées par la Serbie au profit du Burkina Faso.

Dans la même veine, Dr Bougouma et sa délégation ont eu un entretien avec Yvan Gil Pinto, ministre en charge des affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. Là, il a été question pour les deux parties de passer en revue la coopération entre les deux pays et le processus de mise en œuvre de plusieurs accords déjà signés. Les étudiants burkinabè au Venezuela n’ont pas été oubliés. Pour la plupart étudiants en Médecine intégrale communautaire, ils ont été encouragés à donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire honneur à la patrie. Dr Bougouma les a invités à respecter les lois du pays hôte en se considérant comme des ambassadeurs du Burkina Faso, ils doivent être de bons exemples. A cette occasion, Stella Eldine Kabré, ministre déléguée en charge de la coopération régionale, membre de la délégation officielle, a remis à chaque étudiant une carte consulaire.

« La maison des savoirs africains », une curiosité au cœur de Caracas

La délégation burkinabè conduite par le président de l’Assemblée législative de Transition a effectué une immersion, samedi 11 janvier 2025, au centre d’études africaines, latino-américaine et des caraïbes. Une visite guidée conduite par Reina Arratia, Directrice exécutive dudit centre. Les visiteurs du jour ont pu voir les portraits de leaders africains. Des illustres défenseurs de la dignité de l’Afrique, voire de la race noire, au nombre desquels le Président Thomas Sankara. Ils ont aussi admiré des objets d’art tels que le masque sénoufo et les tissus bôgôlan. Des objets d’art connus aussi au Burkina Faso. Dr Ousmane Bougouma a salué les initiateurs d’un tel centre. Un centre qui selon lui rapproche davantage l’Afrique de la République bolivarienne du Venezuela. Cerise sur le gâteau de cette mission, un mémorandum a été signé entre Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée législative de Transition du Burkina et Jorgo Rodriguez, Président de l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela. Un mémorandum qui scelle un partenariat entre leurs deux institutions parlementaires avec en filigrane une coopération parlementaire structurée. Il permettra, par exemple, des échanges d’expériences et des appuis mutuels. Le Président de l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela a souligné que son pays soutient le combat que mène le Burkina Faso pour une indépendance réelle. Jorgo Rodriguez n’a pas manqué de relever à la délégation burkinabè que la lutte contre l’impérialisme et la souveraineté est une lutte de longue haleine. Il rassure que la République bolivarienne du Venezuela va partager son expérience en la matière.

DGCRP/ALT