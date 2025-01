Coopération Burkina-Etats-Unis d’Amérique : le Premier ministre décline ses priorités à l’ambassadeur Joann Lockard

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, Joann Lockard, ce mardi 14 janvier 2025, à Ouagadougou. Les priorités dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays ont été au cœur des échanges entre les deux personnalités.

L’investiture de Donal Trump en tant que 47e Président des Etats-Unis d’Amérique est prévue ,le lundi 20 janvier 2025. Au cours de cette audience, l’ambassadeur Joann Lockard

a échangé avec le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, sur les priorités du gouvernement burkinabè que la nouvelle administration américaine doit prendre en compte dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Considérant la sécurité comme la pierre angulaire de la marche de tout pays vers le développement, le Premier ministre a indiqué que son gouvernement place en priorité la lutte contre le terrorisme et l’affirmation de la souveraineté du Burkina Faso.

«Nous entendons imposer le respect du Burkina Faso, car l’époque de la domination est à jamais révolue » a-t-il déclaré. Le Premier ministre a affirmé à son hôte, l’engagement de son gouvernement à œuvrer au raffermissement des relations avec les partenaires respectueux de la souveraineté du Burkina Faso et disposés à nouer des relations bilatérales mutuellement fructueuses. Sur le sujet, il a invité les Etats-Unis d’Amérique à nouer une coopération directe avec le Burkina Faso car l’époque de « pré carré »

est dépassée.

La souveraineté alimentaire est également une priorité

du gouvernement burkinabè. L’Offensive agropastorale et halieutique est à cette fin. L’exécutif compte accentuer ses efforts en vue d’accompagner des secteurs de production et développer des infrastructures adéquates de soutien à la production dans les différents secteurs.

« Nous sommes d’accord que le but principal, c’est de créer un Burkina Faso qui est fort, indépendant et stable. Mon pays va collaborer avec le gouvernement et accompagner le peuple burkinabè pour l’atteinte de ce but commun. Nous avons travaillé pour soutenir le peuple burkinabè depuis des années et nous allons continuer cet effort», a soutenu la diplomate, à sa sortie d’audience. Pour elle, les relations entre Washington et Ouagadougou « sont anciennes et très fortes », et c’est pourquoi, elle a espéré une perpétuation de cette embellie diplomatique avec l’installation de la nouvelle administration américaine.

DCRP/Primature