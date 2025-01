Velléités de déstabilisation du Niger : meeting de soutien des scolaires au CNSP

L’Union des scolaires nigériens (USN) a organisé, le mardi 14 janvier 2024, à la place de la concertation de Niamey, un meeting de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

L’objectif de ce meeting est d’abord de soutenir la position du Président du CNSP, chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani, quant aux manœuvres attentatoires orchestrées par les pays impérialistes notamment la France et ses valets sous-régionaux pour déstabiliser le Niger. Elle visait ensuite à décrier le comportement de la CEDEAO tendant à saper les efforts des autorités des Etats de la Confédération AES et enfin, à exiger les paiements rapides des droits statutaires des militantes et militants de l’USN sans condition et sans délais.

Dans son intervention, le secrétaire général de l’USN, Effred Mouloul Al Hassane, a noté avec satisfaction que cette rencontre témoigne de la volonté affirmée et constante de l’USN à lutter contre l’impérialisme sous toutes les formes tout en rendant un hommage mérité au chef de l’Etat et aux membres du CNSP dans leur lutte pour la souveraineté du Niger. Il a de ce fait souligné que ce combat mérite d’être soutenu « parce que c’est un combat pour la génération actuelle et avenir ». Effred Mouloul Al Hassane a, par la suite, évoqué la récente interview du chef de l’Etat dans laquelle il a fait des révélations qui ont changé le comportement des impérialistes, qui ont aussi déconstruit le système machiavélique de la France et de ses valets locaux.

« Il va falloir que nous, scolaires, soyons des ambassadeurs dans nos maisons, dans nos FADAs pour que cette lutte aboutisse et pour que le CNSP et l’AES triomphent devant l’histoire », a-t-il lancé. En outre, le SG de l’USN a formulé des doléances auprès du CNSP portant sur une libération exceptionnelle en cette nouvelle année de 4 milliards F CFA pour rattraper les retards accumulés de paiements des droits sociaux des camarades concernant les bourses et l’aide sociale ainsi que la réduction des frais du BTS d’Etat.

Le chef d’Etat-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou Bacharou, a transmis aux organisateurs de cette rencontre les salutations du chef de l’Etat et rassuré ces scolaires que leurs doléances seront transmises au président du CNSP pour un traitement minutieux. Le chef d’Etat-major particulier du président du CNSP a par ailleurs fait comprendre que le Niger est en guerre, et pour que le Niger progresse vers l’émergence, il va falloir travailler main dans la main pour assurer la paix, la stabilité et la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Auparavant, plusieurs autres personnes ont pris la parole à l’occasion pour réaffirmer leur engagement aux côtés du CNSP dans cette lutte pour la souveraineté du Niger.

Agence nigérienne de presse