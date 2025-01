Alliance des Etats du Sahel: le chef de la diplomatie burkinabè chez le Président Goïta

Le Président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a successivement accordé des audiences à deux émissaires de haut rang, le lundi 13 janvier 2025, à Bamako. Il s’agit du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Traoré, et du représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yxi.

Ces rencontres, tenues au Palais de Koulouba, ont mis en lumière des questions stratégiques cruciales pour le Mali, tant sur le plan régional qu’international. Le chef de la diplomatie burkinabè, porteur d’un message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est dit honoré d’être reçu par le Président Goïta.

Dans une interview accordée à la presse, il a précisé que sa mission s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à structurer et consolider l’espace de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Karamoko Jean Traoré a mis en avant la disponibilité et l’engagement du président malien, qu’il a qualifié de pilier essentiel dans cette dynamique régionale. « Le général d’armée Assimi Goïta nous a prodigué des conseils et des orientations claires pour avancer sur les enjeux majeurs touchant notre espace commun », a-t-il affirmé.

La seconde audience de la journée a été consacrée au représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yxi. Ce dernier a salué les avancées réalisées par les autorités maliennes de la Transition dans des domaines stratégiques et s’est dit heureux d’échanger avec le Président Goïta sur des sujets d’intérêt commun. Les discussions ont porté sur le suivi des engagements pris lors du Forum Afrique-Chine 2024.

Parmi les axes de coopération abordés figurent la sécurité, l’économie, l’éducation et la formation professionnelle, autant de secteurs où la Chine joue un rôle de partenaire clé pour le Mali. Liu Yxi, qui en est à sa troisième visite au Mali, a tenu à souligner l’importance des liens bilatéraux entre Bamako et Beijing. Il a également félicité le général d’armée Assimi Goïta pour les efforts déployés par la Transition dans la mise en œuvre des projets ayant un impact tangible sur la population.

Présidence de la République du Mali