Coopération Burkina Faso–Biélorussie: L’ambassadeur Aristide Tapsoba présente ses lettres de créance au Président Alexandre Loukachenko

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès de la Biélorussie avec résidence à Moscou (Fédération de Russie) SEM Aristide R. Ludovic Tapsoba, a présenté ses Lettres de créances au Président Alexandre Loukachenko, le mardi 11 mars 2025.

La cérémonie s’est déroulée à la présidence et à l’occasion, l’ambassadeur burkinabè a transmis les salutations fraternelles de SEM le capitaine Ibrahim Traoré Président du Faso chef de l’Etat, à son homologue de la Biélorussie. Il a traduit l’engagement du Burkina Faso à coopérer avec ce pays dans divers domaines tels que l’économie, la santé, la culture et la sécurité, et à soutenir le développement de relations amicales et mutuellement bénéfiques avec la Biélorussie.

En plus de celui du Burkina Faso, neuf autres ambassadeurs ont sacrifié à la tradition de présentation des Lettres de créance. Le Président Alexandre Loukachenko après les avoir félicités, leur a demandé de transmettre ses salutations cordiales et ses meilleurs vœux, aux dirigeants de leurs pays et à leurs peuples. Il a souligné que la Biélorussie est toujours heureuse de voir ceux qui s’engagent dans un travail productif et voient son pays comme un partenaire égal et prometteur, avant de confirmer sa volonté de coopérer activement et fructueusement dans tous les domaines d’intérêt mutuel.

A propos du Burkina Faso, le président a souligné que ce pays traverse actuellement une période importante de son histoire. « En Biélorussie, nous sommes prêts à épauler nos amis dans l’industrialisation de divers secteurs de l’économie et l’augmentation du niveau d’efficacité. Vous pouvez compter sur nous. Cela s’applique également aux domaines de l’éducation, de la santé, de la haute technologie, de la résolution des problèmes en matière de défense et de sécurité alimentaire », rapporte le site d’information de la présidence bélarusse.

En marge de la présentation de ses lettres de créance, l’ambassadeur Tapsoba a participé à une réunion de travail avec le chef du département de la coopération militaire internationale, le général de division Valery Revenko, dans le cadre du développement de la coopération militaire avec les Etats africains. Ils ont échangé leurs points de vue sur les problèmes actuels de la sécurité internationale, et ont discuté des perspectives de développement des relations bilatérales.

La présentation des lettres de créance au Président de la Biélorussie marque un nouveau chapitre dans l’élargissement des horizons de coopération entre le Burkina Faso et les pays membres de la juridiction de l’ambassade du Burkina Faso à Moscou, illustrant la volonté des deux pays de travailler ensemble pour relever les défis communs et

promouvoir un développement durable.

DCRP/MAECR-BE