Coopération sino-burkinabè : la délégation de la Croix-Rouge chinoise chez le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, a reçu en audience, une délégation de la Croix-Rouge chinoise, le mardi 6 août 2024, à Ouagadougou.

L’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, a conduit une délégation de la Croix-Rouge chinoise au ministère de la Santé, le mardi 6 août 2024. A la sortie de l’audience avec le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, l’ambassadeur de Chine a confié que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina. « C’est la première délégation de la Croix-Rouge chinoise à visiter le Burkina Faso après la reprise des relations diplomatiques.

Le sujet au cœur de cette audience avec le ministre était de planifier les étapes à suivre à l’avenir dans le domaine de la santé au Burkina Faso », a-t-il indiqué. Selon le diplomate chinois, l’entretien entre le ministre de la Santé et le vice-président de la Croix-Rouge chinoise va permettre de promouvoir la coopération dans les actions humanitaires entre les deux pays pour le bien-être du peuple burkinabè. M. Lu Shan a annoncé que la délégation va également visiter la Croix-Rouge burkinabè et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo.

« L’objectif est de bien planifier l’aide en matériels et le renforcement des capacités du personnel de la santé. Au sein de la délégation chinoise nous avons des médecins chinois venus dans le but de procéder à des opérations cardiaques et d’aider les malades burkinabè », a-t-il souligné. Au cours de son séjour, la délégation de la Croix-Rouge chinoise va aussi visiter le CHU de Bobo-Dioulasso afin d’échanger avec la partie burkinabè sur la mise en fonction de ce CHU et de faire un état des lieux pour assurer l’achèvement à temps de ce projet.

« La santé constitue une préoccupation majeure du peuple burkinabè. C’est le pilier de notre coopération bilatérale. Le Burkina Faso a bénéficié après la reprise des relations diplomatique avec la Chine, du traitement de 300 malades de la cataracte », a conclu l’ambassadeur de Chine au Burkina.

Nadège YE

Cédric BOLOUVI

(stagiaire)