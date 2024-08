Usage du cyanure dans le traitement artisanal de l’or : un site « à haut risque » découvert au secteur 12 de Ouahigouya

La direction régionale de l’environnement du Nord, à travers son service de la préservation, a découvert un site de production artisanale de l’or avec l’utilisation du cyanure à Gondologo, secteur 12 de la ville de Ouahigouya. Une équipe de Sidwaya a fait le constat.

Nous sommes ce jeudi 18 juillet 2024 à Gondologo, un quartier du secteur 12 de la ville de Ouahigouya. Dans une cour en début de construction, trois gros bassins contiennent de la terre, de l’eau et des produits nauséabonds pour la santé humaine et animale. Il s’agit d’un site de traitement artisanal de l’or par l’utilisation des produits à haut risque (le cyanure). Selon le chef de service de la préservation de l’environnement du Nord, Sita Taram, la direction a été alertée par les riverains de l’existence d’un site de traitement artisanal de l’or.

« Déportés sur les lieux avec une équipe, nous avons effectivement constaté qu’il s’agit bel et bien d’un site de production avec des produits à haut risque pour la santé humaine et animale. Un acte jugé très grave », a-t-il soutenu. Après avoir été interpellé, le propriétaire, selon M. Taram, a avoué l’existence depuis plus d’un an dudit site. « Il reconnait que l’utilisation des produits chimiques comme le mercure est formellement interdite. Pour le cas du cyanure, il dit qu’il n’avait pas l’information », a-t-il ajouté. De l’avis de Sita Taram, l’utilisation artisanale des produits chimiques comme le cyanure, le mercure est formellement interdite « sauf les sites à exploitation industrielle reconnus officiellement ».

Dénoncer tout cas suspect

Vu la dangerosité de ces produits, leur détention même est encadrée par des règles, a-t-il précisé, citant l’article 37 du Code de l’environnement qui veut que toute exploi- tation industrielle, minière, agricole ou artisanale et en général, le fonctionnement de tout établissement se fasse de sorte à éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. Le directeur régional en charge de l’environnement du Nord, Harouna Ouédraogo a déploré ce qui se passait au secteur 12 de Ouahigouya.

« La production artisanale par l’utilisation des produits chimiques peut avoir à court et à long termes de graves conséquences sur la santé humaine, animale et même sur la faune », a-t-il regretté. Tout en saluant l’ensemble des acteurs engagés, Harouna Ouédraogo sollicite une collaboration franche entre la population et les services compétents en la matière. Il invite la population à dénoncer tout cas suspect pour l’intérêt général de la Nation.

En rappel, selon l’article 48 du code de l’environnement, il est interdit de détenir ou d’abandonner des substances ou des matières dans des conditions susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’homme, la faune, le sol ou la flore, l’esthétique des sites et des paysages, l’air et l’eau. Il en est de même lorsque ces substances ou matières engendrent des odeurs incommodantes pour le voisinage ou portent atteinte à la sécurité et à la santé publique.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com