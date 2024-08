Les Editions Sidwaya: le Bilan social de l’EPE élaboré

La Directrice générale de l’établissement Les Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a présenté le bilan 2023 de la « maison commune » au personnel, le vendredi 2 août 2024, à Ouagadougou, au cours de la première Assemblée générale de l’année.

L’établissement Les Editions Sidwaya s’est bien porté en 2023, malgré quelques difficultés. Sa Directrice générale (DG), Assetou Badoh, a donné l’information au personnel, le vendredi 2 août 2024, à Ouagadougou, au cours de sa première Assemblée générale de l’année. Mme Badoh en veut pour preuve, le taux global de performance de 83%

obtenu par la « maison commune » lors de la dernière évaluation des structures du ministère en charge de la communication. « Nos états financiers et le rapport de gestion soumis à l’Assemblée générale des EPE, tenue le 1er août 2024, ont été adoptés.

Pour l’exercice écoulé, le taux d’autofinancement de l’établisse- ment s’établit à 49,73% contre 48,84% pour 2022 », a indiqué Mme Badoh. En termes d’activités réalisées, Assetou Badoh a cité la relecture du manuel de procédures et du plan triennal glissant, la tenue régulière des cadres de concertation, la parution régulière des différents titres et l’amélioration des contenus (Sidwaya quotidien, Carrefour africain, Sidwaya sport).

« Nos efforts ont concerné le cœur de métier qui est la production d’articles et l’amélioration de leur qualité.

6 millions de personnes touchées en un mois

Ainsi, les différentes rédactions ont produit plus de 100 Papiers d’initiative personnelle (PIP). La qualité de ces productions nous a valu 17 prix remportés aux niveaux national et international », a soutenu Mme Badoh. Cette qualité des productions, a-t-elle poursuivi, a permis aux plateformes numériques (Pages Facebook et sites web de Sidwaya et de l’AIB) d’avoir une audience cumulée pouvant aller jusqu’à 6 millions de personnes touchées en un mois. Pour le premier semestre de l’année 2024, la DG a noté des « motifs de satisfaction » malgré un contexte national difficile. Malgré ces résultats, Mme Badoh a relevé les difficultés liées notamment à l’imprimerie. « Au cours du premier semestre, les difficultés majeures rencontrées par la « maison commune » sont de nature technique due aux pannes de l’imprimerie », a fait savoir la DG.

Le bilan social élaboré

La Directrice générale a donc rendu hommage aux travailleurs pour les performances obtenues, avant d’annoncer un programme de renforcement des capacités des travailleurs. « La ressource humaine dans toutes ses composantes est une priorité pour nous »,

a-t-elle rassuré. Outre la formation continue des agents, la DG a fait cas de l’élaboration du bilan social de l’établissement (déjà fait), un outil essentiel à la bonne gestion de la ressource humaine qui manquait à Sidwaya.

L’élaboration en cours du tableau de bord des effectifs, a-t-elle précisé, permettra une meilleure organisation du personnel pour plus d’efficacité et d’efficience. Les échanges avec le personnel ont essentiellement porté sur les difficultés techniques de l’imprimerie et l’équipement des services. Tout en assurant que des initiatives sont en cours pour une

solution définitive aux pannes de l’imprimerie, Assetou Badoh a précisé que pour l’année 2023, la priorité de la « maison commune » était l’équipement de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

« Le parc informatique de l’AIB a été entièrement renouvelé.

A cela s’ajoutent des téléphones de dernières générations, des ordinateurs portables et des

tablettes pour permettre aux journalistes d’être en phase avec les exigences du numérique. L’équipement des autres services se fera progressivement », a-t-elle assuré.

Djakaridia SIRIBIE