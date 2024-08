Plus de 1 700 élèves-fonctionnaires de la santé sans salaire

En cette fin de mois de juillet 2024, « l’âne n’a pas pété » chez plus de 1 700 agents de santé admis à divers concours professionnels de la Fonction publique, session 2023 dans les Ecoles nationales de santé publique (ENSP) de Tenkodogo, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Koudougou et Bobo-Dioulasso). Selon ce qui a été raconté à Kantigui, ces élèves fonctionnaires (agent de santé communautaire, infirmier diplômé d’Etat et sages-femmes) ont entamé leur formation depuis novembre 2023 pour certains et percevaient leur salaire normalement (salaire plus indemnités) jusqu’en fin juin 2024. Contre toute attente, a poursuivi(…)

Retrouvez On murmure sur https://www.sidwaya.info/numerique/