Coopération USA-Burkina Faso : la nouvelle ambassadrice Joann M. Lockard s’imprègne de la situation nationale

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, lundi 22 juillet 2024, à Ouagadougou, la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis au Burkina Faso, Joann M. Lockard.

22 juillet 2024, à Ouagadougou. A l’issue de la rencontre, la diplomate américaine a indiqué qu’il s’agit de sa première rencontre avec le chef du gouvernement burkinabè, depuis sa prise de fonction en qualité d’ambassadeur.

Selon Mme Lockard, les échanges ont porté sur la situation actuelle du pays des Hommes intègres. A l’occasion, elle a réaffirmé le soutien des Etats-Unis à accompagner le peuple burkinabè dans la lutte contre le terrorisme.

« La situation a beaucoup changé, mais les Etats-Unis n’ont jamais abandonné le peuple burkinabè », a soutenu l’ambassadeur. La diplomate a, en outre, affirmé que son pays assiste à hauteur de 16 millions de dollars us, par an, les Forces de défense et de sécurité (FDS) engagées dans la lutte contre le terrorisme. Selon elle, le pays de l’oncle Sam est l’un des plus grands donateurs en matière d’aide humanitaire aux Burkinabè affectés par la crise sécuritaire. « Dans les mois à venir, nous allons écouter les Burkinabè pour savoir ce qu’ils attendent de notre pays afin de mieux les accompagner dans cette lutte pour la sécurité », a-t-elle soutenu. Joann M. Lockard avant d’être nommée ambassadrice des Etats-Unis a déjà séjourné au Burkina Faso où elle a occupé le poste de directrice du centre culturel américain de 2006 à 2009.

