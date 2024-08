Coordination nationale de la veille citoyenne : les « Wayiyans » appellent à un engagement patriotique des magistrats

La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) a organisé une marche-meeting de protestation contre le communiqué de l’intersyndicale des magistrats relatif aux réquisitions de certains magistrats. Les membres ont battu le pavé, le jeudi 22 août 2024 jusqu’au Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I pour crier leur ras-le-bol.

Des membres de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) continuent de crier leur colère contre l’intersyndicale des magistrats. Après leur point de presse, le 19 août dernier pour dénoncer le communiqué de l’intersyndicale en date du 15 août dernier, relatif aux réquisitions de sept magistrats pour le front, hier jeudi 22 août, ils ont organisé une marche-meeting au Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I. Partis nombreux de la place de la Nation, ils ont rallié le palais de la justice pour exprimer leur mécontentement.

« Cette manifestation est patriotique et pacifique pour dénoncer le comportement de certains magistrats que nous n’avons pas apprécié. Ils ont été enrôlés, mais ont refusé et ont déposé une plainte contre le gouvernement. « Nous ne sommes pas contre la justice ni ceux qui y travaillent mais nous sommes contre le système qui est là. Ce système qui nous a été imposé depuis la colonisation, depuis les indépendances ne reflète pas les vraies réalités du peuple burkinabè donc nous on veut une justice à l’image du peuple burkinabè. Nous sommes ici ce matin pour demander une nouvelle réforme du système judiciaire burkinabè pour le bien de tous », a expliqué Gaousou Sanogo, membre

de la CNAVC. « La CNAVC vient par la présente, porter à votre attention sa vive préoccupation et sa ferme protestation à l’encontre du communiqué publié par l’Intersyndicale des magistrats », a clamé le porte-parole de la CNAVC, Ghislain Dabiré devant le palais de justice. Pour ce dernier, ce communiqué de l’intersyndicale, dans sa teneur et dans sa démarche, présente « un risque sérieux » de saper l’autorité et la crédibilité de la justice au Burkina. A cet effet, la CNAVC voudrait rappeler aux auteurs du communiqué que les questions de Nation surpassent tout intérêt individuel encore moins, partisan ». Alors, il leur a rappelé que la justice est au service de l’intérêt général et non le contraire. Pour cela, « nous voudrons que l’ensemble de vos collaborateurs comprennent, qu’un non à l’appel de la Nation est aujourd’hui impardonnable et incompréhensible. Au contraire, il appartiendra à chacun, de saisir cette opportunité pour graver leur nom dans les annales de l’histoire du Burkindim », a-t-il indiqué.

