Crise à l’hôpital Schiphra : les responsables de l’Eglise AD apportent des éclaircissements

Le Conseil national des Assemblées de Dieu du Burkina a apporté des éclaircissements sur le contentieux qui l’oppose à l’ancienne directrice de l’hôpital protestant Schiphra, Marie-Claire Traoré relatif à la gestion de l’établissement. C’était au cours d’une conférence de presse, le mardi 18 mars 2025 à Ouagadougou.

Pour trouver un dénouement heureux de la crise qui prévaut à l’hôpital protestant Schiphra, les responsables de l’établissement ont jugé utile de saisir la justice pour

départager les parties en conflit. L’information a été annoncée au cours d’une conférence, le mardi 18 mars 2025 à Ouagadougou par le conseil national des Assemblées de Dieu (AD) du Burkina. A l’occasion, les conférenciers ont donné des éclaircissements sur le contentieux qui oppose leur institution à l’ancienne directrice de l’hôpital protestant Schiphra, Marie-Claire Traoré relatif à la gestion de l’établissement et aux mesures de succession à la tête de la direction. L’administrateur général de l’Eglise des assemblées de Dieu du Burkina Faso, Jean Marie Badiel, a expliqué que la crise qui couvait depuis fin 2023, a éclaté au grand jour avec la nomination d’un nouveau Directeur général (DG) à l’hôpital protestant Schiphra.

Cette nomination, a précisé M. Badiel, fait suite à la mise à la retraite de Marie-Claire Traoré, d’abord par la mission française en janvier 2021, puisqu’elle est venue au Burkina, en qualité de missionnaire des AD de France, puis par l’Eglise des Assemblées de Dieu de Burkina, en décembre 2024. Il a poursuivi que cette mise à la retraite de Mme Traoré intervient après 26 années de durs labeurs et à l’âge de 78 ans. M. Badiel a aussi fait savoir que l’Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina avait fait confiance à Mme Traoré en lui confiant dès 1999, la direction de l’éta-blissement sanitaire. Cependant, cette dernière va créer en 2013 une association dénommée : « Association Schiphra », dont elle est la présidente, et sollicitera plus tard, une « autorisation de représentation » lui permettant, au nom et pour le compte de l’Eglise, de s’adresser directement au ministère de la Santé pour toute question de santé humaine. « La crise actuelle nous a permis de réaliser que, contrairement aux dispositions de l’« autorisation de représentation » qui lui avait été délivrée, Mme Traoré et son association Schiphra travailleront progressivement à occulter toute référence à l’ « Eglise des Assemblées de Dieu dans tous les documents qui seront signés avec ou par le ministère de la Santé, à partir de cette date », a-t-il déploré.

L’échec de la médiation

Pour éponger le confit, a expliqué M. Badiel, des efforts de médiation ont été entrepris à l’endroit de l’ancienne directrice de l’hôpital avec, notamment, l’implication de plusieurs personnalités administratives et ecclésiastiques. Mais ces efforts sont restés vains d’où la décision de faire intervenir la justice pour les départager. Sur

le plan judicaire, l’avocat de l’Eglise des AD, Me Christophe Birba répondant aux questions des journa-listes, a expliqué que les responsables de l’Eglise n’ont pas souhaité qu’il y ait du bruit autour de cette affaire, mais face à l’intransigeance de Mme Traoré, le conseil de l’Eglise des AD a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Ouaga I avec le titre foncier qui comporte l’identité de l’Eglise AD Burkina. Fort de ce document, le juge a demandé à Mme Traoré, si elle avait un titre d’occupation. N’ayant pas ce document, le juge a donc pris une décision revêtue de la formule exécutoire, le 14 mars 2025 en faveur de l’Eglise et en demandant à l’ancienne directrice de quitter le domaine qu’elle occupe. Mais cette dernière refuse de partir malgré les injonctions de l’huissier de justice. Au regard de cette situation, Me Birba a invité l’intéressée à respecter la décision de justice. Le président du conseil d’administration de l’hôpital Schiprha, Jean Baptiste Rouamba, par ailleurs, secrétaire général de « Association Schiphra » a, pour sa part, signifié que la porte de l’Eglise reste toujours ouverte afin que celui qui reconnait son erreur revienne sur le droit chemin. « Ce serait une grosse perte que de ne pas avoir Mme Traoré aux côtés de l’Eglise au regard de ce qu’elle a fait pour l’institution », a-t-il regretté.

Abdoulaye BALBONE