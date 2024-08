Crise humanitaire au Sanmatenga : Christian Aid lance une réponse d’urgence

L’ONG Christian Aid en consortium avec ACTED, Tearfung et Office de développement des églises évangéliques (ODE) a lancé, le vendredi 9 août 2024, à Kaya, le projet : « Réponse d’urgence aux personnes déplacées dans la commune de Kaya suite aux attaques de groupes armés ».

Financé par Start Fund d’un montant global 309 millions de francs CFA pour une durée de 45 jours pour compter du 23 juillet 2024, le projet « Réponse d’urgence aux personnes déplacées dans la commune de Kaya suite aux attaques de groupes armés », est piloté par Christian Aid (ONG lead) en consortium ACTED, Tearfung et Office de développement des églises évangéliques (ODE). Officiellement lancé, le vendredi 9 août 2024 à Kaya sous la présidence du haut-commissaire de la province du Sanmatenga, ledit projet découle d’une alerte lancée sur le déplacement des populations de la zone de Pissila vers Kaya. Ainsi, il permettra de doter des abris à 270 ménages, des kits d’Articles ménagers essentiels (AME) et des kits d’hygiène à 1297 ménages, selon le représentant-pays de Christian Aid, Justin Ilboudo. Selon lui, le projet vise à apporter une réponse humanitaire multisectorielle à la crise actuelle dans la commune de Kaya. Pour le haut-commissaire de la province du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré, par ailleurs président du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR), la tenue de cet atelier permet une bonne appropriation du projet par les différents acteurs humanitaires dont les bénéficiaires directs et une prise en compte des suggestions d’amélioration de la stratégie de mise en œuvre du projet. Eu égard à la courte durée du projet, il a appelé les acteurs à une célérité dans la mise en œuvre des activités au bonheur des populations en détresse.

Augustin Irwaya Ouedraogo