Défense et sécurité : la Force conjointe de l’AES prête à mener des opérations à grande échelle

A la suite du sommet tenu à Niamey, au Niger, le 6 juillet dernier, ayant acté la création de la Confédération Alliance des États du Sahel (Confédération AES) avec comme premier président en exercice, le général d’armée Assimi Goïta, des directives ont été données pour élaborer un plan d’actions concernant les volets de défense et de sécurité de l’Espace. Ainsi, sur décision du Comité des chefs d’Etat-major généraux des armées des trois pays (le général de brigade Célestin Simporé du Burkina Faso, le général de division Oumar Diarra du Mali et le général de brigade Moussa Salaoua Barmou du Niger), des experts militaires ont travaillé sur le projet. Les chefs d’Etat-major généraux des armées de la Confédération AES, en réunion, mercredi 6 novembre 2024 à Bamako, ont passé en revue les conclusions des travaux de ces experts avant de les valider.

Et dans l’après-midi, ils ont été reçus en audience, au palais de Koulouba, par le président de la Confédération AES. Il s’agissait pour ces hauts responsables militaires de faire le compte-rendu au général d’armée Assimi Goïta du contenu du plan d’actions adopté afin de bénéficier de ses orientations. Selon le Chef d’Etat-major général des armées du Niger, ce plan d’actions a été élaboré pour apporter des réponses allant dans le cadre de la sécurisation de la région. Une zone confrontée non seulement au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée, mais aussi aux velléités de déstabilisation. « Qui parle de sécurisation, parle de la création de conditions pour que nos populations puissent être davantage sécurisées afin de se concentrer sur ce qui est le plus essentiel, c’est-à-dire, le développement de l’Espace », a annoncé le général de brigade Moussa Salaoua Barmou. Rassurant que des stratégies ont été conçues dans ce but et que le Président Goïta a donné des conseils éclairés pour passer à la concrétisation, à l’opérationnalisation de la Force conjointe de la Confédération AES.

« Les orientations du président de la Transition du Mali vont dans le cadre de l’opérationnalisation de ce plan d’actions de la Force conjointe de la Confédération sachant bien que les terroristes, les trafiquants et les bandits armés n’attendent pas », a-t-il a révélé. Pour le général Barmou, il est donc question de vite concrétiser ce plan d’actions en organisant des opérations allant dans le sens de la sécurisation de l’espace AES. « Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle pour bien assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre Espace », a-t-il promis. Pour ce faire, le haut gradé nigérien a demandé aux populations des trois pays de continuer à faire preuve de résilience, surtout à avoir plus de confiance aux Forces de défense et de sécurité de l’AES.

L’Essor/Mali