Démobilisation, déradicalisation et réintégration des ex-combattants : le Président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, reçoit une délégation malienne

Le chef de l’Etat du Niger, le général Abdourahamane Tiani a reçu, le mardi 20 août 2024, à Niamey, une délégation malienne conduite par Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali.

Cette visite de courtoisie des autorités maliennes fait suite à une rencontre d’échange d’expériences qu’elles ont eue avec les autorités nigériennes sur les questions de Démobilisation, de déradicalisation et de réintégration (DDR) des ex-combattants des groupes armés. Le ministre malien et sa délégation sont donc venus s’enquérir auprès des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani, des sages conseils et orientations. « Nous venons d’être reçus par le président du CNSP, chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani pour un échange d’expériences, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, en particulier par rapport au processus DDR », a déclaré devant la presse le ministre malien de la Justice et des Droits de l’Homme au terme de l’audience. Le ministre malien a indiqué avoir « constaté que le Niger a fait des avancées très notables en matière de démobilisation, désarmement, désendoctrinement et réinsertion des anciens combattants. Nous sommes venus nous inspirer de ce modèle pour nous permettre d’améliorer ce que nous faisons déjà comme activités dans ce sens et prendre en charge les nouveautés que nous avons découvertes ».

Pour une mission de travail de deux jours, le ministre malien de la Justice s’est réjoui de leur séjour au Niger, en soulignant que « nos collègues et les experts ont été très disponibles et nous avons pu faire une très belle moisson d’informations et de conseils très utiles qui vont nous permettre d’améliorer la pratique au niveau du Mali ».

Des experts « très qualifiés »

Le ministre malien a également déclaré avoir « compris la nécessité pour nos différents Etats de mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui est un phénomène transnational et les Etats de la Confédération du Sahel traversent la même réalité, nous vivons les mêmes défis, nous devons nous unir ensemble pour combattre ce fléau ». « C’est le sens des mots du président-chef de l’Etat qui nous a prodigué des conseils et donné des orientations utiles dans le sens de la mutualisation », a-t-il relevé. Le ministre malien Mamoudou Kassogué de remercier le chef de l’Etat, le gouvernement nigérien et l’ensemble du peuple nigérien pour « l’hospitalité et pour toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition » notant avoir été « vraiment outillés parce que nous avons eu la chance d’avoir des présentations de la part d’experts très qualifiés sur les différentes thématiques. Et nous avons pu comprendre le fonctionnement du mécanisme, les difficultés rencontrées, les résultats engrangés, donc les leçons apprises et les perspectives ». Il n’a pas manqué d’apprécier « les perspectives nigériennes qui se situent dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des autres Etats et de la Confédération des Etats du Sahel » avant de souligner qu’il est important que « nos différents Etats échangent leurs bases de données, échangent des renseignements pour faire en sorte qu’un terroriste qui est recherché par un des pays ne soit pas absous par un autre ».

