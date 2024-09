Djibo : le chef d’Etat-major général adjoint des armées à l’écoute des Forces vives

Le Chef d’Etat-major général adjoint des armées (CEMGAA), le colonel Moussa Diallo, a conduit, le lundi 16 septembre 2024, une mission auprès des Forces vives de Djibo.

Le CEMGAA a eu des échanges à bâtons rompus avec les Forces de défense et de sécurité, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les autorités civiles, administratives et coutumières. A chaque étape, le colonel Moussa Diallo a rassuré de la volonté et de la détermination des premières autorités du Burkina Faso à combattre l’hydre terroriste, malgré les difficultés.

Il a engagé les Forces combattantes à rester unies derrière le commandement et à continuer à se battre pour la souveraineté du Burkina Faso. De son avis, les derniers événements loin de doucher le moral des combattants, doivent les galvaniser et leur donner plus de détermination à lutter contre ces hommes sans foi et sans loi qui s’en prennent aux populations désarmées.

Avec les Forces vives de Djibo, le colonel Moussa Diallo a surtout rappelé l’importance de l’Union, de la cohésion sociale et de l’entente entre les communautés. Il les a invitées à se départir des fausses nouvelles et à collaborer franchement avec les Forces combattantes. Avant de prendre congé, le chef d’état-major général adjoint des armées a assuré aux

populations et aux Forces combattantes que leurs doléances et préoccupations ayant surtout trait à la sécurité et à la prise en charge des PDI, seront transmises fidèlement aux premières autorités du Burkina.

Agence d’information du Burkina