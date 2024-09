Assemblée législative de transition : l’ambassadrice d’Algérie et le Nonce apostolique chez Dr Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience le mardi 17 septembre 2024 à Ouagadougou, l’ambassadrice de la République algérienne démocratique et populaire, Selma Mansouri et le Nonce apostolique du Burkina Faso-Niger, Monseigneur Michael Francis Crotty.

L’ambassadrice a pris fonction au Burkina Faso, il y a environ 2 mois. A l’entendre, elle est venue rendre une visite de courtoisie au président de l’ALT afin de présenter ses civilités et discuter des questions de coopération bilatérale. « Nous allons travailler ensemble pour redynamiser la coopération entre le Burkina Faso et l’Algérie.

Nos deux nations entretiennent des relations séculaires de fraternité, d’amitié et de solidarité », a-t-elle poursuivi. Quant au Nonce apostolique du Burkina Faso et du Niger, Monseigneur Michael Francis Crotty, il est en fin de mission après 4 ans de service au Burkina. Dans quelques semaines, il sera en poste au Nigeria pour

une nouvelle mission.

Pour ce faire, Mgr a remercié la représentation nationale pour la collaboration qu’il a eue avec l’ALT durant sa mission au Burkina. « Je viens exprimer ma gratitude pour toutes les bonnes actions qui m’ont été réservées pendant ma mission durant quatre années passées au Pays des Hommes intègres. Cela a été aussi une opportunité d’échanger sur notre amitié comme le veut simplement le Pape François et assurer les prières et les soutiens spirituels de Sa Sainteté pour le peuple burkinabè », a-t-il dit.

En plus, il a laissé entendre que l’Eglise va continuer à intensifier son engagement catholique dans tous les domaines sociaux comme le secteur éducatif, la santé et la solidarité spirituelle. Aussi, le Nonce a confié qu’il a eu l’occasion de visiter beaucoup de zones au Burkina Faso au cours de son mandat. « J’ai toujours en moi, l’accueil chaleureux dans les zones fréquentées. Et j’ai eu de beaux souvenirs », a-t-il ajouté. En un mot, Mgr Michael Francis Crotty dit repartir satisfait du déroulement de sa mission au Burkina Faso.

Evariste YODA

Noura SINOU

(Stagiaire)