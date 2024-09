Construction du Mémorial Thomas Sankara : Une approche endogène au service de la vision d’un leader révolutionnaire

Le mémorial, destiné à rendre hommage au capitaine Thomas Sankara, figure révolutionnaire du Burkina Faso, et en Afrique avance dans une dynamique qui fait écho aux idéaux du leader. Entamés en juillet dernier, les travaux sont à un stade d’avancement de 27%.

L’architecte de renommée internationale et lauréat du prix Pritzker 2022, Francis Kéré, est à la tête de ce projet ambitieux, qui vise à rendre hommage au président Sankara.

Ce mardi 17 septembre 2024, une délégation gouvernementale dirigée par Jean Emmanuel OUEDRAOGO, Ministre d’État, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a visité le chantier du Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou.

Lors de la visite, M.Kéré a souligné l’importance de l’approche endogène adoptée dans la construction, en parfaite adéquation avec les idéaux du Capitaine Thomas Sankara.

<<C’est lui (Ndlr: Thomas SANKARA) qui nous a fait découvrir qu’une maison battie en terre est une très bonne solution pour le Sahel. C’est dans cette idée que tout le mausolée sera fait en bloc de terre comprimé et habillé de l’extérieur par le bloc de latérite. Il y aura une esplanade forgée de muraille de rétention en granite condensée faisant un ensemble écologiste>> a expliqué Francis Kéré.

En effet, l’ensemble du mausolée sera construit en blocs de terre comprimée, un matériau traditionnel, renforcé par des blocs de latérite à l’extérieur. Cette approche écologique s’inscrit dans la vision de Sankara, qui prônait l’autonomie et la valorisation des ressources locales pour le développement durable du Burkina Faso.

Le mémorial sera entouré d’une esplanade soutenue par des murailles de rétention en granite condensé, créant un espace harmonieux entre architecture moderne et respect des traditions locales. L’ensemble, d’une conception futuriste, se veut un lieu symbolique, reflétant le rêve de Sankara pour un Burkina Faso indépendant et résilient.

Le Ministre d’État Jean Emmanuel OUEDRAOGO a pour sa part, exprimé sa satisfaction face à l’avancement des travaux, saluant la qualité et l’engagement de l’équipe de réalisation. « C’est un chantier d’une importance historique, car ce mémorial rend hommage à un grand homme, le Capitaine Thomas Sankara, ainsi qu’à ses 12 compagnons d’infortune assassinés le 15 octobre 1987 », a-t-il déclaré.

Cette initiative de construction endogène incarne non seulement le respect des valeurs prônées par Sankara, mais aussi une démarche de développement durable.

Il symbolise également, la lutte d’un homme pour la dignité, l’indépendance et le développement de son peuple, tout en incarnant une approche audacieuse et endogène du progrès.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info