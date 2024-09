Échanges culturels et sportifs : Peng Liyuan assiste à une activité entre jeunes Chinois et Américains à Beijing

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a assisté mardi après-midi à une activité d’échanges culturels et sportifs entre jeunes Chinois et Américains au Lycée No 8 de Beijing.

Au cours de l’activité, Mme Peng a eu un échange cordial avec une délégation de jeunes de l’État américain de Washington. Elle a souhaité la bienvenue aux enseignants et aux élèves visitant la Chine, exprimant l’espoir de voir les jeunes des deux pays mieux se connaître et injecter une énergie positive dans les relations bilatérales.

Mme Peng a assisté à un match amical entre des équipes chinoise et américaine de jeunes basketteurs et a remis des médailles commémoratives aux joueurs des deux équipes.

Mme Peng a regardé une vidéo documentant la visite de la délégation dans divers endroits en Chine. Les représentants des élèves américains ont partagé leurs expériences inoubliables au cours de cette visite qui les a aidés à en savoir davantage sur les différentes coutumes ethniques et la belle culture traditionnelle chinoise.

Cette visite à l’itinéraire riche et coloré permet de favoriser une amitié profonde entre les élèves américains et chinois, et laissera certainement une impression profonde sur chacun, a souligné Mme Peng.

Notant que l’avenir des relations sino-américaines repose sur les jeunes, Mme Peng a exprimé l’espoir que les élèves américains partagent leurs expériences avec leurs familles, leurs amis et leurs camarades de classe après leur retour aux États-Unis, ramènent chez eux l’amitié du peuple chinois, et contribuent à entretenir « l’arbre de l’amitié » entre les deux peuples.

À la fin de l’activité, les adolescents chinois et américains ont chanté des chansons en chinois et en anglais. Mme Peng a pris une photo de groupe avec eux dans une atmosphère chaleureuse et amicale.

En novembre 2023, le président Xi Jinping a annoncé à San Francisco une initiative visant à inviter 50 000 jeunes Américains en Chine pour des programmes d’échange et d’étude sur une période de cinq ans.

La délégation est composée de près de 100 enseignants et élèves de plus de dix lycées de l’État de Washington.

Synthèse de Nadège YAMÉOGO

Source: CGTN Français