Ecole de formation en relation d’aide chrétienne : 17 conseillers reçoivent leur parchemin

L’Ecole de formation en relation d’aide chrétienne (EFRAC) a organisé la cérémonie de sortie de la 4e promotion de 17 conseillers en relation d’aide, dimanche 22 septembre 2024, à l’Eglise des Assemblées de Dieu d’Antenne-ville, à Ouagadougou.

« La moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers », selon la Sainte Bible. C’est dans ce contexte biblique que l’Ecole de formation en relation d’aide chrétienne (EFRAC) a formé 17 conseillers en relation d’aide pour soutenir les pasteurs à conduire les fidèles dans les églises. Après trois mois de formation, les étudiants ont reçu leur diplôme de conseiller en relation d’aide, au cours d’une cérémonie solennelle organisée par l’Ecole, dimanche 22 septembre 2024, à l’Eglise des Assemblées de Dieu d’Antenne-ville, à Ouagadougou.

Etre Chrétien, naître de nouveau, à travers le baptême d’eau et être rempli du Saint Esprit, est la condition sine qua non pour bénéficier de cette formation à l’EFRAC, a indiqué la directrice générale de l’EFRAC, Habiba Yaméogo. L’église a besoin des conseillers en relation d’aide, parce que les pasteurs seuls ne peuvent pas tout faire. L’église grandie et les besoins des fidèles deviennent de plus en plus énormes. Il faut ces genres de conseillers pour aider les pasteurs à gérer les problèmes dans les familles, a-t-elle poursuivit.

Selon le fondateur, pasteur Pierre Nikiema, c’est au regard des crises que traverse la société et du fait que les gens sont sous pression que nous avons jugé important de former des hommes qui pourront s’aider et aider les autres.Pour lui, lorsque l’église devient grande, le pasteur ne peut pas intervenir dans toutes les situations, mais les conseiller en relation d’aide peuvent donner des rendez-vous aux gens pour voir dans quelle mesure leurs souffrances peuvent être soulagées. « Les modules enseignés aux étudiants sont entre autres l’introduction sur la relation d’aide, le renouvellement de l’intelligence, l’écoute active pour mieux aider une personne. Car, il faut bien l’écouter pour apporter la guérison intérieure », a laissé entendre le pasteur Nikiema.

« Si cette formation n’existe pas, il fallait la crée »

L’étudiant Abel Sawadogo se réjouit d’avoir obtenu son diplôme de conseiller en relation d’aide. « Nous avons reçu des cours théoriques et pratiques pendant trois mois. Cette formation va nous permettre d’être utiles à nous-même mais aussi aux autres. Parce que les cours qui ont été dispensés, c’est de la psychologie basée sur la parole de Dieu », a fait savoir l’impétrant Abel Sawadogo. De l’avis de l’impétrante Rachel Nanema, désormais conseillère en relation d’aide, les fidèles n’ont pas seulement besoin de prières, mais de soulagement de leurs souffrances et douleurs.

« Les gens ont des difficultés et sont traumatisés, les familles ont beaucoup de pressions, les aléas de la vie amènent de nombreuses personnes à adopter un autre comportement qui peut mettre en péril la cohésion sociale », a-t-elle laissé entendre. Aux dires de Mme Nanema, l’on aime souvent dire que les gens sont possédés par des mauvais esprits, mais en réalité c’est des blessures intérieures qui provoquent une réaction dangereuse pour le vivre ensemble.

Quant à l’Apôtre Timothée Zongo, il a exprimé sa satisfaction de parrainer la sortie de la 4ème promotion des conseillers de l’EFRAC. « La parole de Dieu déclare que la moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers », a-t-il renchéri. Pour l’Apôtre Zongo, c’est toujours une joie de voir des femmes et des hommes qui se lèvent pour se conformer, pour bâtir l’église de Jésus Christ. « J’ai deux choses à l’endroit de cette promotion. Je lui demande premièrement de mettre en valeur les modules appris au cours de ces trois mois. Deuxièmement, la promotion doit savoir que la relation d’aide doit toujours être combinée à la puissance du Saint Esprit pour être utilisée de façon équilibré afin de lui permettre d’aider efficacement l’église », a conseillé le parrain Timothée Zongo.

Hubert BADO

Crédit photos : Hubert BADO