CHR de Koudougou : la Chine remet des consommables médicaux

Une délégation chinoise était ,le lundi 23 septembre 2024, au Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou. Pour l’occasion, des consommables médicaux ont été remis aux responsables de l’hôpital au profit des agents de santé et des patients.

Gant stérile chirurgical, kit de détection de l’antigène plasmodium, kit de diagnostic d’anticorps VIH, kit de détection d’antigène de coronavirus. Ce sont, entre autres, ces consommables médicaux d’un coût d’environ deux millions F CFA, qui ont été remis par la délégation chinoise au Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, le lundi 23 septembre 2024, dans la cité du Cavalier rouge.

Le chef de la délégation de la 6e mission médicale chinoise, Dao Hu Chen, a indiqué que la coopération entre le Burkina et la Chine se porte bien. Il a dit constater que les Burkinabè ne disposent pas d’assez de moyens financiers pour la prise en charge de leurs soins médicaux. C’est la raison pour laquelle, il a jugé que ce don était nécessaire.

Pour lui, l’hôpital de l’Amitié de Koudougou est non seulement un résultat important de la coopération entre les deux pays dans le domaine médical, mais aussi un témoin historique de l’amitié entre les peuples chinois et burkinabè. « En travaillant avec nos collaborateurs burkinabè, nous nous améliorons ensemble dans la prise en charge des patients », a-t-il soutenu.

Pour la directrice du CHR de Koudougou, Habibou Ouédraogo, ces équipements et consommables médicaux vont renforcer la protection du personnel et la prise en charge des patients. A l’entendre, le CHR a été construit depuis 1988. Il a une capacité de 247 lits, avec une population de plus d’un million huit cent. Les doléances faites à l’endroit des hôtes du jour, ont été le renforcement de la capacité d’accueil du CHR et des agents, ainsi que les infrastructures.

« L’équipe chinoise nous a fait des promesses et notre souhait est qu’elles soient tenues », a-t-elle espéré. Cette année, l’équipe médicale chinoise prévoit de mener l’opération de cœur, qui consiste à sélectionner des enfants et des adolescents souffrant des cardiopathies congénitales pour leur prodiguer des soins guidés par une échographie gratuitement.

Si, les conditions le permettent, cette activité selon Dao Hu Chen, rayonnera jusqu’à Koudougou et bénéficiera aux koudougoulais. La remise des produits a été une occasion pour la délégation, d’offrir une consultation gratuite aux malades. Elle a également procédé au nettoyage des tombes des huit médecins spécialistes chinois, qui ont perdu la vie entre 1981 et 1990 à Koudougou, suite à des accidents de circulation dans l’exercice de leur métier.

Afsétou SAWADOGO